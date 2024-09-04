- Незаконная перевозка веществ <unk> проверки в различных местах

Власти проводят рейды в нескольких заведениях в Бранденбурге, Берлине и Нижней Саксонии из-за подозрений в незаконной торговле наркотиками. В ходе обысков в пяти разных местах, в том числе в жилищах четырех лиц, находящихся под следствием, как сообщил представитель прокуратуры Нойруппина, был задержан 23-летний мужчина в Ганновере.

Подозреваемые, возраст которых варьируется от 23 до 52 лет, якобы занимались сбытом запрещенных веществ, уточнил представитель. Точные места обысков не разглашаются.

Во время рейдов полиция изъяла каннабис и "значительное количество" "синтетических каннабиноидов". Расследование ведет прокуратура Нойруппина и отказалась предоставить дополнительную информацию, сославшись на продолжение расследования.

Полиция в Ганновере помогла задержать одного человека во время рейдов. Полиция будет продолжать следить за ситуацией по мере продвижения расследования в отношении незаконной торговли наркотиками.

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