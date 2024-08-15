- Незабываемое прошлое - "Йона - не забывай меня"

Жонас (Феликс Маритауд) — 33-летний житель южного французского города Тулон, работающий санитаром в больнице. Он довольно популярен. В свободное время он спешит с одного сексуального свидания на другое, часто создавая проблемы в гей-клубах по ночам. После того, как его бывший парень выгоняет его из квартиры с грубыми словами, он бездумно мчится по улицам на мотоцикле. Он не может избавиться от того, что произошло с ним 18 лет назад, в 1997 году.

Такова тема французской драмы "Жонас — Незабываемый" 2018 года, которая будет показана в эту четверг (15.8.) в 23:45 на rbb. Фильм входит в серию "rbb QUEER", которая выходит в седьмой раз — в этом году BR и WDR также представляют некоторые фильмы за пределами гетеронормы.

Поцелуй среди подростков

Как застенчивый 15-летний (Николас Бауэнс) с небольшим количеством друзей, Жонас встретил Натана (Томми-Ли Бэйк), rebеллиious парня с большим шрамом на левой щеке, которого он нашел довольно крутым. Он просто сел рядом с ним после летних каникул в 9-м классе — и скоро поцеловал его. Более старший Натан казался гораздо более зрелым и храбрым, он курил joints и в целом был в хорошем настроении.

Режиссер и автор Кристоф Шаррье (43, "Пациент", "Сомнения") показывает эмоциональную, но трагическую историю любви в своем драме (которая довольно хорошо дублирована). Мы видим осторожное приближение двух мальчиков, которые быстро становятся неразлучными, поведение их родителей, но также и издевательства со стороны других одноклассников, которые явно влияют на Жонаса.

Серый Game Boy

Шаррье использует неожиданные и подходящие флэшбэки на протяжении всего фильма, в которых серый Game Boy играет не последнюю роль. В конце концов, семья Натана reappears.

Феликс Маритауд (31, "120 ударов в минуту", "Соло") и Николас Бауэнс (21, "Хвалите Бога") делят роль Жонаса, которую они оба играют невероятно очаровательно и убедительно. Вместе они медленно ведут всю историю к трагической ночи — в которой они влюбляются в незнакомца, Жонас паникует, и они навсегда теряют друг друга.

В то время как судьба Натана остается неясной, Жонас никогда не забудет его. Но теперь, наконец, он может столкнуться со своим ранее подавленным прошлым, чтобы вести более честную жизнь в будущем.

Медиа широко хвалили эмоциональную глубину и убедительные выступления в "Жонас — Незабываемый", многие критики отмечали сильную игру главного героя в его борьбе с прошлым. Исследование фильма юношеской любви и трудностей, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ individuals, затронуло зрителей, вызвав обсуждения в социальных сетях и на различных форумах.

Читайте также: