Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиСМИ

Незабываемое прошлое - "Йона - не забывай меня"

Молодой гей на протяжении лет преследуется нерешенной травмой, с которой он должен наконец столкнуться.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Незабываемое прошлое - "Йона - не забывай меня"

Жонас (Феликс Маритауд) — 33-летний житель южного французского города Тулон, работающий санитаром в больнице. Он довольно популярен. В свободное время он спешит с одного сексуального свидания на другое, часто создавая проблемы в гей-клубах по ночам. После того, как его бывший парень выгоняет его из квартиры с грубыми словами, он бездумно мчится по улицам на мотоцикле. Он не может избавиться от того, что произошло с ним 18 лет назад, в 1997 году.

Такова тема французской драмы "Жонас — Незабываемый" 2018 года, которая будет показана в эту четверг (15.8.) в 23:45 на rbb. Фильм входит в серию "rbb QUEER", которая выходит в седьмой раз — в этом году BR и WDR также представляют некоторые фильмы за пределами гетеронормы.

Поцелуй среди подростков

Как застенчивый 15-летний (Николас Бауэнс) с небольшим количеством друзей, Жонас встретил Натана (Томми-Ли Бэйк), rebеллиious парня с большим шрамом на левой щеке, которого он нашел довольно крутым. Он просто сел рядом с ним после летних каникул в 9-м классе — и скоро поцеловал его. Более старший Натан казался гораздо более зрелым и храбрым, он курил joints и в целом был в хорошем настроении.

Режиссер и автор Кристоф Шаррье (43, "Пациент", "Сомнения") показывает эмоциональную, но трагическую историю любви в своем драме (которая довольно хорошо дублирована). Мы видим осторожное приближение двух мальчиков, которые быстро становятся неразлучными, поведение их родителей, но также и издевательства со стороны других одноклассников, которые явно влияют на Жонаса.

Серый Game Boy

Шаррье использует неожиданные и подходящие флэшбэки на протяжении всего фильма, в которых серый Game Boy играет не последнюю роль. В конце концов, семья Натана reappears.

Феликс Маритауд (31, "120 ударов в минуту", "Соло") и Николас Бауэнс (21, "Хвалите Бога") делят роль Жонаса, которую они оба играют невероятно очаровательно и убедительно. Вместе они медленно ведут всю историю к трагической ночи — в которой они влюбляются в незнакомца, Жонас паникует, и они навсегда теряют друг друга.

В то время как судьба Натана остается неясной, Жонас никогда не забудет его. Но теперь, наконец, он может столкнуться со своим ранее подавленным прошлым, чтобы вести более честную жизнь в будущем.

Медиа широко хвалили эмоциональную глубину и убедительные выступления в "Жонас — Незабываемый", многие критики отмечали сильную игру главного героя в его борьбе с прошлым. Исследование фильма юношеской любви и трудностей, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ individuals, затронуло зрителей, вызвав обсуждения в социальных сетях и на различных форумах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.
Культура

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Третий сезон Медведя - с гениальными диалогами и изощрёнными образами. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, его стоит посмотреть.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В кухне есть говядина: Третий сезон 'Медведя' в настоящее время идет на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Медведь вступает в сезон 3 - с гениальными диалогами и изысканной визуализацией. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, стоит посмотреть.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно