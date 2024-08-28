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Невысокие арендные расходы накладывают на студентов давление.

Бюджетирование часто бывает сложным для студентов и стажёров, особенно когда они уезжают из дома. Среди расходов одна категория выделяется как особенно дорогая.

 and  Elizabeth Wells
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Снижение расходов на проживание студентов через проживание в общежитиях
Снижение расходов на проживание студентов через проживание в общежитиях

- Невысокие арендные расходы накладывают на студентов давление.

Молодые люди, получающие образование или проходящие профессиональную подготовку, часто испытывают трудности из-за высоких расходов на жилье. По данным Федерального статистического управления, студенты, проживающие самостоятельно, тратят около 54% своего дохода на жилье, в то время как учащиеся в аналогичных условиях тратят примерно 42%. Это значительно выше среднего показателя расходов на жилье для населения в целом, составляющего 25%. В результате, 61% студентов считаются находящимися в трудном финансовом положении из-за расходов на жилье.

Несмотря на низкий уровень доходов молодых людей, средний чистый доход студентов, проживающих самостоятельно, составил 867 евро в прошлом году, из которых 41% получено от личных заработков. Финансовая помощь родителей, такая как алименты, составила около 32%, а государственная помощь,such as BAföG scholarships, составила дополнительные 15%.

Возможности семьи становятся основным источником дохода

В 41% случаев финансовая помощь семьи была основным источником дохода. Более одной трети (36%) студентов в основном полагались на свой личный труд для получения дохода.

С другой стороны, учащиеся чаще опирались на свой собственный доход, 80% которого составляли заработки с работы. Средний чистый доход учащихся составил 1240 евро. Около 91% учащихся полностью зависели от своего личного заработка как от основного источника дохода.

Несмотря на то, что многие студенты живут в условиях финансовой нестабильности из-за высоких расходов на жилье, некоторые из них все же могут обеспечивать себя, при этом финансовая помощь семьи является основным источником дохода в около 41% случаев. Остальные учащиеся, в свою очередь, находят утешение в полноценной работе, полностью полагаясь на свой заработок как на основной источник дохода в 91% случаев.

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