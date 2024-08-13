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КультураНовостиУдо Юргенс

Невыпущенная песня выйдет в сентябре

Десять лет спустя после смерти Удо Юргена была discovery song с названием 'Как Я Ушёл' в его складе.

 and  Christian Meier
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Удо Юргенс умер в 2014 году в возрасте 80 лет.Теперь будет выпущен новый его歌曲 после его смерти.
Удо Юргенс умер в 2014 году в возрасте 80 лет.Теперь будет выпущен новый его歌曲 после его смерти.

- Невыпущенная песня выйдет в сентябре

Легендарный певец Удо Юргенс (1934-2014) исполнилось бы 90 лет в 2024 году, и в этом году также будет отмечаться годовщина его смерти, которая пришлась накануне Рождества. В честь этого события скоро выйдет сборник из 90 синглов, в том числе ранее не издававшаяся песня в качестве бонуса.

Песня, названная "Als ich fortging" (Когда я ушел), была найдена в архивах Юргенса в виде грубого микса, который он сам сочинил и записал. Барабанщик Курт Кресс (72), который также играл на классическом хите Юргенса "Ich war noch niemals in New York", свежетельно аранжировал и спродюсировал "Als ich fortging".

Кресс вспоминает: "Удо всегда был незабываемым опытом, как в студии, так и в частной жизни. Работа над этой музыкой для него была sometimes страшной и всегда эмоциональной американской горкой".

Новый сингл выйдет 20 сентября

"Als ich fortging" выйдет как сингл 20 сентября, перед запланированным альбомом "udo 90", который выйдет 27 сентября. Альбом будет содержать 90 других синглов, выпущенных в немецкоязычном мире с 1956 по 2014 год, отобранных детьми Юргенса Джоном (60) и Дженни (57). "udo 90" будет доступен в трех форматах: коробка из 90 синглов на CD, двойной CD с 42 отобранными треками и двойной винил с 23 синглами, все с бонус-треком "Als ich fortging".

Кроме того, в этом осеннем сезоне состоится премьера шоу "Da Capo Udo Jürgens". В шоу легенда музыки Удо Юргенс будет представлена на LED-экране, сопровождаемая его оригинальным оркестром, дирижируемым его давним соратником Пепе Льеnhардом (78). Для получения более подробной информации о туре посетите "udojuergens.de".

Удо Юргенс, известный своим культовым хитом "Ich war noch niemals in New York", сотрудничал с барабанщиком Куртом Крессом над ранее не издававшейся песней "Als ich fortging", которую Кресс аранжировал и спродюсировал. Сингл выйдет 20 сентября, перед альбомом "udo 90", который выйдет 27 сентября и будет содержать 90 синглов Юргенса, отобранных его детьми.

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