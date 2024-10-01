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Невыносимые зимние условия не смогли остановить ухудшение состояния ледников.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Защитные системы необходимы для защиты снега и льда, подобно леднику Титис, от интенсивного летнего...
Защитные системы необходимы для защиты снега и льда, подобно леднику Титис, от интенсивного летнего солнца.

Невыносимые зимние условия не смогли остановить ухудшение состояния ледников.

Зимние снегопады минувшего года не привели к существенному росту ледников Швейцарии. Шведская администрация объясняет, почему так происходит. Согласно данным Швейцарской комиссии по мониторингу криосферы Швейцарской академии наук, объем ледников в этом году сократился на 2,5% из-за исключительно теплых июля и августа и осаждения сахарской пыли на горах.

Зима 2023/24 принесла надежду с обильными снегопадами, которые превысили средние значения на 30% выше 2200 метров. Швейцарская сеть мониторинга ледников (Glamos) сообщила, что снежные высоты между ноябрем и маем достигли рекордных уровней, некоторые из которых датируются 90-летней давностью.

Однако летние месяцы июля и августа были очень жаркими. "Август показал самую высокую таялость с начала ведения записей", - говорится в отчете. Даже высокогорный Юнгфрауйох испытал температуры выше, чем в жаркие волны 2003 и 2022 годов. С общим сокращением на 10% в 2022 и 2023 годах это стало самым резким двухлетним снижением объема ледников, когда-либо зарегистрированным.

Влияние сахарской пыли было также значительным в этом году. Она окрашивала снег в желтовато-коричневый цвет, поглощала больше солнечного света и вызывала более быстрое таяние. Кроме того, между серединой июня и серединой сентября выше 3000 метров не было обильных снегопадов, что было необычно по сравнению с долгосрочными средними значениями, но происходит все чаще.

Несмотря на положительные отчеты Швейцарской сети мониторинга ледников за зиму 2023/24, швейцарские ледники все еще столкнулись с трудностями летом. Необычно высокие температуры в июле и августе привели к значительному таянию, а август стал месяцем с самой высокой таялостью в истории. В результате швейцарцы, известные своими знаменитыми альпийскими ледниками, наблюдали общее сокращение на 10% в 2022 и 2023 годах, что стало рекордным двухлетним снижением.

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