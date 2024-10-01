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Невыносимые зимние условия не могут остановить ухудшение состояния ледников

 and  Lauren Adams
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Щиты защиты необходимы для защиты снега и льда от сильного летнего солнца, как было показано на...
Щиты защиты необходимы для защиты снега и льда от сильного летнего солнца, как было показано на леднике Титис.

Невыносимые зимние условия не могут остановить ухудшение состояния ледников

Зимние снегопады прошлого года не оказали значительного влияния на швейцарские ледники. Это связано с аномально высокими температурами в июле и августе, а также осаждением сахарской пыли на горах, что привело к снижению объема ледников на 2,5% в этом году, согласно Швейцарской комиссии по криосфере под эгидой Швейцарской академии наук.

После обильных снегопадов в зимний период 2023/24 казалось, что ситуация улучшается, о чем сообщала Швейцарская академия наук, ссылаясь на данные Сети мониторинга ледников (Glamos). Зафиксировано увеличение снегопадов на 30% выше 2200 метров, превышающее среднегодовую норму с ноября по май. Записи за 90 лет показывают одни из самых высоких средних глубин снега в этот период.

Однако летние месяцы июля и августа оказались самыми жаркими, и август стал месяцем, в котором было зафиксировано наибольшее таяние ледникового льда в истории. Даже знаменитый Юнгфрауйох, расположенный на высоте около 3463 метров, испытал более высокие температуры, чем во время жары 2003 и 2022 годов. Объем ледников сократился на 10% за два года (2022 и 2023), что является самым большим сокращением за любой двухлетний период.

Кроме того, сахарская пыль сыграла отрицательную роль в этом году. Она окрасила снег в желто-коричневый цвет и способствовала более быстрому таянию из-за большего поглощения солнечного света. Кроме того, между серединой июня и серединой сентября выпало меньше снега выше 3000 метров, чем обычно, но это явление стало более частым в последние годы.

Несмотря на увеличение снегопадов в зимний период 2023/24, негативное влияние высоких температур летом и сахарской пыли осталось очевидным. К сожалению, несмотря на более обильные, чем обычно, снегопады, ледники все еще испытали значительные потери, с наибольшим таянием льда в августе в истории. Жара повлияла на ледники, в том числе и на знаменитый Юнгфрауйох, что привело к снижению их объема.

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