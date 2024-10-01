Невыносимые зимние условия не могут остановить ухудшение состояния ледников

Зимние снегопады прошлого года не оказали значительного влияния на швейцарские ледники. Это связано с аномально высокими температурами в июле и августе, а также осаждением сахарской пыли на горах, что привело к снижению объема ледников на 2,5% в этом году, согласно Швейцарской комиссии по криосфере под эгидой Швейцарской академии наук.

После обильных снегопадов в зимний период 2023/24 казалось, что ситуация улучшается, о чем сообщала Швейцарская академия наук, ссылаясь на данные Сети мониторинга ледников (Glamos). Зафиксировано увеличение снегопадов на 30% выше 2200 метров, превышающее среднегодовую норму с ноября по май. Записи за 90 лет показывают одни из самых высоких средних глубин снега в этот период.

Однако летние месяцы июля и августа оказались самыми жаркими, и август стал месяцем, в котором было зафиксировано наибольшее таяние ледникового льда в истории. Даже знаменитый Юнгфрауйох, расположенный на высоте около 3463 метров, испытал более высокие температуры, чем во время жары 2003 и 2022 годов. Объем ледников сократился на 10% за два года (2022 и 2023), что является самым большим сокращением за любой двухлетний период.

Кроме того, сахарская пыль сыграла отрицательную роль в этом году. Она окрасила снег в желто-коричневый цвет и способствовала более быстрому таянию из-за большего поглощения солнечного света. Кроме того, между серединой июня и серединой сентября выпало меньше снега выше 3000 метров, чем обычно, но это явление стало более частым в последние годы.

Несмотря на увеличение снегопадов в зимний период 2023/24, негативное влияние высоких температур летом и сахарской пыли осталось очевидным. К сожалению, несмотря на более обильные, чем обычно, снегопады, ледники все еще испытали значительные потери, с наибольшим таянием льда в августе в истории. Жара повлияла на ледники, в том числе и на знаменитый Юнгфрауйох, что привело к снижению их объема.

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