Невероятная сделка: путешественники получили недорогие билеты в первом классе из Австралии в США благодаря ошибке Qantas.

Из-за программной ошибки около 300 счастливчиков успели приобрести билеты по невероятно низкой цене в $3400 на сайте авиакомпании, прежде чем проблема была исправлена.

В четверг, Qantas признал ситуацию в заявлении, сказав: "К сожалению, это предложение было слишком хорошим, чтобы быть правдой".

Вместо отмены этих бронирований, Qantas проявил понимание и объявил, что перебронирует клиентов в бизнес-класс в качестве благодарности без дополнительной оплаты. Те, кто не удовлетворен бизнес-классом, имеют право на полный возврат средств.

Обычная цена полета бизнес-классом с Qantas между Австралией и США обычно колеблется около $11000.

Действие Qantas эхом отражает похожую ситуацию, которая развернулась по-разному для авиакомпании в прошлом году.

В августе 2020 года австралийские правоохранительные органы обвинили Qantas в предложении билетов на более чем 8000 рейсов, которые уже были отменены, затрагивая более 86000 пассажиров.

Qantas согласился выплатить значительную сумму почти в $80 миллионов для урегулирования дела, более $13 миллионов из которых были выплачены пострадавшим пассажирам.

Генеральный директор Qantas, Ванessa Hudson, призналась CNN в июне, что компания подвела своих клиентов, а также свой персонал.

Ошибки авиакомпаний часто приводят к продаже билетов премиум-класса по необычно низким ценам, но некоторые учреждения решают выполнить такие сделки.

В 2019 году Cathay Pacific предложила билеты первого и бизнес-класса из Вьетнама в североамериканские destinations по цене от $675 за поездку.

Гонконгская авиакомпания выполнила свое обязательство, опубликовав в твиттере "#promisemadepromisekept" и "#lessonlearnt" на своем официальном аккаунте.

Однако это не всегда так. В 2010 году American Airlines отказалась выполнять проданные по цене эконом-класса билеты первого класса из США в Австралию, предложив вместо этого $200 ваучеры в качестве компенсации.

Только годом ранее, British Airways также отказалась выполнять проданные по ошибке $40 билеты из Северной Америки в Индию, отправив вместо этого $300 ваучеры.

Несмотря на продолжающееся расследование, некоторым счастливым путешественникам удалось узнать о скидках на бизнес-класс для своих будущих поездок. Эти путешественники, жаждущие открывать новые места, теперь с нетерпением ждут своих поездок, надеясь, что авиакомпания выполнит свое обязательство.

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