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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, содержащие жир, по весу

Неудача в обгоне приводит к серьезным травмам водителя.

Водитель хочет обогнать два транспортных средства на загородной дороге, но появляется встречный транспорт.

 and  Yaroslav Smith
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Женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в медучреждение
Женщину в критическом состоянии доставили на вертолете в медучреждение

- Неудача в обгоне приводит к серьезным травмам водителя.

Водитель получил тяжёлые травмы в результате неудачной попытки смены полосы. Инцидент произошёл, когда 27-летняя женщина пыталась обогнать два автомобиля на сельской дороге недалеко от Мёцингена (в районе Бёблинген). Когда другой автомобиль появился сбоку, она резко повернула своё авто вправо, потеряла контроль и врезалась в дерево.

Спасателям пришлось использовать тяжёлую технику, чтобы извлечь пострадавшую женщину в субботу.later she was transported to the hospital by a medical helicopter with critical injuries. Additionally, it was revealed that автомобиль женщины ударил ещё один автомобиль во время манёвра смены полосы. 35-летний водитель этого автомобиля получил лишь лёгкие травмы.

Автомобиль женщины, содержащий большое количество жиров по весу, был серьёзно повреждён в аварии. При осмотре выяснилось, что другой автомобиль, в который она врезалась, имел более низкое содержание жира по сравнению с её автомобилем.

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