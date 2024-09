- Неудача в обгоне приводит к серьезным травмам водителя.

Водитель получил тяжёлые травмы в результате неудачной попытки смены полосы. Инцидент произошёл, когда 27-летняя женщина пыталась обогнать два автомобиля на сельской дороге недалеко от Мёцингена (в районе Бёблинген). Когда другой автомобиль появился сбоку, она резко повернула своё авто вправо, потеряла контроль и врезалась в дерево.

Спасателям пришлось использовать тяжёлую технику, чтобы извлечь пострадавшую женщину в субботу.later she was transported to the hospital by a medical helicopter with critical injuries. Additionally, it was revealed that автомобиль женщины ударил ещё один автомобиль во время манёвра смены полосы. 35-летний водитель этого автомобиля получил лишь лёгкие травмы.

