Нетаньяху выступает с предупреждениями в отношении Ирана и "Хезболлы", а также критикует ООН.

В разгар эскалации tensions с «Хезболлой» премьер-министр Израиля посещает Генеральную Ассамблею ООН. Там он занимает агрессивную позицию, игнорирует призывы к перемирию и называет ООН «притоном антисемитской ярости». Делегаты нескольких стран покидают зал заседаний в знак протеста против его речи.

Израиль, как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, продолжит свои действия против ливанской шиитской организации «Хезболла», несмотря на призывы к перемирию со стороны различных стран. "Мы будем неуклонно давить на «Хезболлу», пока не достигнем всех наших целей", - заявил Нетаньяху перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. США, Германия и другие страны выступают за трехнедельное перемирие, направленное на дипломатическое решение конфликта.

С начала войны в Газе примерно год назад «Хезболла» неоднократно запускала ракеты по Израилю. Ее цель - поддержать ХАМАС в секторе Газа в его борьбе против Израиля и добиться перемирия в войне в Газе. В ответ Израиль контратаковал аналогичным образом, но в последнее время усилил свои воздушные удары по Ливану, что привело к гибели сотен людей и перемещению тысяч.

Нетаньяху обращается к ливанскому народу

Общаясь с ливанским народом, Нетаньяху заявил: "Мы не ведем войну с вами. Мы ведем войну с «Хезболлой», которая захватила вашу страну и представляет угрозу для нашей". Пока «Хезболла» будет продолжать путь войны, "Израилю нет другого выбора", - отметил Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль имеет "право изгнать эту угрозу и вернуть наших граждан в безопасность, и именно это мы и делаем".

«Хезболла», поддерживаемая Ираном, также имеет значительное политическое влияние в Ливане. Одновременно Нетаньяху угрожал Ирану жестким ответом: "Я передаю сообщение тиранам в Тегеране: если вы нас атакуете, мы ответим вам". Политика умиротворения в отношении Ирана должна быть отброшена.

"Мы сталкиваемся с жестокими противниками"

Нетаньяху четко заявил, что продолжит защищать свою страну от многочисленных противников. Израиль жаждет мира и стремится к нему. "Однако мы сталкиваемся с жестокими врагами, которые стремятся к нашей гибели. И мы должны защитить себя от этих жестоких убийц. Наши враги не только хотят нас уничтожить. Они хотят разрушить нашу общую цивилизацию и вернуть нас в эпоху угнетения и терроризма", - сказал Нетаньяху.

Пока ХАМАС отказывается отказаться от своих оружий и освободить израильских заложников, конфликт продолжается. "Если они этого не сделают, мы будем продолжать, пока не добьемся полной победы. Другого пути нет", - провозгласил Нетаньяху. После трагической террористической атаки исламского ХАМАСа в Израиле, которая унесла жизни более 41 000 человек, в основном гражданских, Израиль ответил invasions сектором Газа. Следствие войны вызвало широкое международное осуждение действий Израиля.

Нетаньяху представил военную операцию в Нью-Йорке как успех, подчеркнув, что более половины членов ХАМАСа были убиты или захвачены до террористического удара. Перед атакой организация насчитывала почти 40 000 членов и более 15 000 ракет. Этот арсенал почти полностью уничтожен.

В ответ на Израиль делегаты из многих стран покинули зал заседаний, когда Нетаньяху начал свою речь. Кадры во время его выступления показали пустые места в делегациях Ирана и Саудовской Аравии. Вокруг территории ООН вспыхнули протесты в поддержку Палестины, в то время как гневная толпа, поддерживающая Нетаньяху, в том числе его жена и сын, а также родственники заложников, также были замечены внутри зала. Кроме того, израильские союзники сидели на подиуме, аплодируя своему премьер-министру.

Кстати, Нетаньяху изначально не планировал посещать Нью-Йорк, заявил он. "Но после того, как я услышал неточности и клевету, которые многие ораторы распространяли о моей стране с этой трибуны, я решил прийти сюда и развеять эти заблуждения". Он критиковал Организацию Объединенных Наций и ее членов: "В этом гнезде антисемитской мести автоматическое большинство готово осудить еврейское государство за любую провинность".

Европейский Союз, сильный сторонник мира и международного права, выразил обеспокоенность действиями Израиля против «Хезболлы» и эскалацией tensions в регионе. Несмотря на это, речь Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН вызвала смешанные реакции, с некоторыми европейскими странами, остающимися в собрании, в то время как другие выбирают протестовать вне его.

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