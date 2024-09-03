Нетаньяху приносит извинения, но при этом сохраняет свою позицию по поводу Филадельфийского маршрута

Следуя за обнаружением шести погибших заложников, связанных с радикальной исламской группировкой ХАМАС в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление. Появившись на телевидении в прямом эфире, он признал: "Мне жаль, что я не смог вернуть их живыми". В своем выступлении Нетаньяху упомянул: "Мы были близки, но, к сожалению, не справились".

Исламская ХАМАС столкнется с суровыми последствиями за свою роль в гибели заложников, так как шесть тел были найдены в подземном туннеле в южном секторе Газы. Заявления от Министерства здравоохранения Израиля показали, что жертвы были жестоко убиты примерно за 48-72 часа до вскрытия. "Справедливость должна восторжествовать над этим жестоким актом", - заявил Нетаньяху. Извинения были представлены семьям пострадавших в официальном заявлении.

В крупных израильских городах прошли демонстрации и требования принять меры в отношении заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа. Даже возле резиденции Нетаньяху сотни людей приняли участие в протестной сессии после похорон одной из жертв. Неизвестный мужчина, выражая свой гнев, сказал: "Виной тому твои решения, они больше не с нами".

Время идет

Ранее президент США Джо Байден критиковал попытки Нетаньяху достичь соглашения, считая их недостаточными. Семьи заложников выразили благодарность Байдену за его усилия по их освобождению и потребовали аналогичной решимости от Нетаньяху. "Люди Израиля не потерпят почти одиннадцать месяцев безразличия к заложникам", - заявило общее заявление. "Каждый день может стать для них последним, как показали недавние события".

На пресс-конференции Нетаньяху подтвердил свою приверженность возвращению контроля над коридором Филадельфии, стратегически важным 14-километровым участком на египетско-палестинской границе. "Мы не сдадимся в коридоре Филадельфии", - заявил он. Однако поддержание военного присутствия в этом районе может осложнить достижение соглашения о прекращении огня в войне в Газе и освобождение заложников, удерживаемых исламской ХАМАС. tanto ХАМАС, как и Египет, призывают Израиль вывести войска из спорной территории.

Семьи заложников призвали премьер-министра Нетаньяху проявить ту же решимость, которую показал президент Байден в вопросе их освобождения, подчеркнув, что "каждый день может стать для них последним". Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что жертвы были жестоко убиты, и их смерть произошла за 48-72 часа до вскрытия.

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