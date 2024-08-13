Ближневосточный конфликт - Нетаньяху отрицает новые условия сделки с ХАМАСом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в установлении новых условий для переговоров с ХАМАСом. Письмо Нетаньяху в конце июля не содержало дополнительных требований и не противоречило предложению от конца мая, заявили в его офисе. Вместо этого Нетаньяху обвинил исламистское движение ХАМАС в стремлении внести изменения в майский проект. «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщала о новых требованиях от Израиля.

Президент США Джо Байден представил проект сделки в конце мая, изначально предлагая полное и неограниченное шестинедельное перемирие. В течение этого периода будет освобождена определенная группа заложников. В обмен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. На следующем этапе боевые действия будут прекращены навсегда, и оставшиеся заложники будут освобождены. В финальной фазе проект предлагает реконструкцию сектора Газа.

Еще один раунд переговоров назначен на четверг. Все участвующие посредники - США, Катар и Египет, а также Израиль - заявили, что их представители примут участие в переговорах в Дохе или Каире. Участие представителей ХАМАСа все еще неясно. Эти переговоры могут стать решающими для облегчения напряженной ситуации во всем Ближнем Востоке.

В течение нескольких дней боятся ответного удара Ирана и его союзников против Израиля, в том числе из-за убийства лидера ХАМАСа в иранской столице Тегеране.

Текущий спор между Израилем и ХАМАСом, как его изображает Нетаньяху, заключается в том, что ХАМАС добивается изменений в майский проект предложения по переговорам о заложниках. Несмотря на недавние сообщения о новых требованиях от Израиля, офис Нетаньяху утверждает, что письмо в июле не содержало никаких дополнительных условий для переговоров о заложниках.

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