Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Нетаньяху открыто выступает против перемирия с "Хезболлой"

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В течение примерно семи дней продолжались интенсивные столкновения между Израилем и Forces__((idk))...
В течение примерно семи дней продолжались интенсивные столкновения между Израилем и Forces__((idk)) в Ливане.

Нетаньяху открыто выступает против перемирия с "Хезболлой"

В разгар ожесточенных столкновений между Израилем и «Хезболлой» различные страны призывают к перемирию. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает эти мирные предложения и призывает свою армию продолжать наступление против «Хезболлы» в Ливане с полной силой. Его администрация не признала и не ответила на предложение США и их союзников о 21-дневном прекращении огня. В заявлении его офиса говорится: "Это американо-французское предложение, которое премьер-министр даже не признал".

По утренним сообщениям на ТВ, Нетаньяху якобы поддержал перемирие. Однако израильский новостной канал N12, ссылаясь на анонимный источник близкий к Нетаньяху, сообщил, что перемирие было бы платформой для долгосрочных переговоров. Это заявление было опровергнуто. "Сообщение о перемирии ложно", - заявил офис. Офис также опроверг сообщение канала о том, что Нетаньяху приказал сократить нападения на соседнюю страну.

До этого несколько стран призывали к "временному перемирию". В совместном заявлении США, ЕС, Германия, Саудовская Аравия и другие страны заявили: "Пришло время для дипломатического решения". Они призывали к "немедленному 21-дневному прекращению огня на ливано-израильской границе, чтобы позволить достичь дипломатического соглашения".

Министр иностранных дел Израиля Ицхак Katz также быстро отверг идею перемирия с Ливаном. Он написал в социальных сетях: "Не будет перемирия на севере". Он добавил: "Мы будем бороться с террористической организацией «Хезболла» всеми силами, пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома".

Несмотря на неоднократные призывы к перемирию со стороны нескольких мировых держав, в том числе Европейского Союза, израильские лидеры продолжают отвергать эту идею. Европейский Союз, будучи значимым игроком в международной дипломатии, потенциально мог бы сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сладости доступны на стенде ISM - Международной выставки сладостей в Кёльне
Политика

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет.

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет. В индустрии сладостей по всей Европе часто обнаруживают каннабиноиды. Как отмечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), особенно подвержены риску обычные продукты, которые дети могут принять за обычное лакомство, например, конфеты, жевательную резинку, мед, сироп, газированные напитки

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.
Политика

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.

По данным источников CNN, американские федеральные прокуроры якобы планируют предъявить обвинения двум россиянам, подозреваемым в руководстве операциями по отмыванию миллиардов долларов, и изъять сайты, связанные с нелегальными криптовалютными платформами, в рамках масштабной американской...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
18 июля 2024 года на четвертый день Республиканского национального съезда в Милвоки присутствовала...
Политика

Мелания Трамп вновь вызывает любопытство по поводу инцидента с Батлером, поскольку она вспоминает тот момент, когда обнаружила сообщения о предполагаемых убийствах.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, обсудила свои воспоминания об attempts на жизнь мужа, поделившись своими наблюдениями после двух случаев. Она сноваestershire о сомнениях по поводу нападения в июле, которое произошло на политической встрече в Батлере, Пенсильвания, во время предвыборной...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Сладости доступны на стенде ISM - Международной выставки сладостей в Кёльне
Политика

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет.

Примечательно, что количество каннабиноидов в кондитерских изделиях растет. В индустрии сладостей по всей Европе часто обнаруживают каннабиноиды. Как отмечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), особенно подвержены риску обычные продукты, которые дети могут принять за обычное лакомство, например, конфеты, жевательную резинку, мед, сироп, газированные напитки

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.
Политика

Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.

По данным источников CNN, американские федеральные прокуроры якобы планируют предъявить обвинения двум россиянам, подозреваемым в руководстве операциями по отмыванию миллиардов долларов, и изъять сайты, связанные с нелегальными криптовалютными платформами, в рамках масштабной американской...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
18 июля 2024 года на четвертый день Республиканского национального съезда в Милвоки присутствовала...
Политика

Мелания Трамп вновь вызывает любопытство по поводу инцидента с Батлером, поскольку она вспоминает тот момент, когда обнаружила сообщения о предполагаемых убийствах.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, обсудила свои воспоминания об attempts на жизнь мужа, поделившись своими наблюдениями после двух случаев. Она сноваestershire о сомнениях по поводу нападения в июле, которое произошло на политической встрече в Батлере, Пенсильвания, во время предвыборной...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно