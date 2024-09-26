Нетаньяху открыто выступает против перемирия с "Хезболлой"

В разгар ожесточенных столкновений между Израилем и «Хезболлой» различные страны призывают к перемирию. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает эти мирные предложения и призывает свою армию продолжать наступление против «Хезболлы» в Ливане с полной силой. Его администрация не признала и не ответила на предложение США и их союзников о 21-дневном прекращении огня. В заявлении его офиса говорится: "Это американо-французское предложение, которое премьер-министр даже не признал".

По утренним сообщениям на ТВ, Нетаньяху якобы поддержал перемирие. Однако израильский новостной канал N12, ссылаясь на анонимный источник близкий к Нетаньяху, сообщил, что перемирие было бы платформой для долгосрочных переговоров. Это заявление было опровергнуто. "Сообщение о перемирии ложно", - заявил офис. Офис также опроверг сообщение канала о том, что Нетаньяху приказал сократить нападения на соседнюю страну.

До этого несколько стран призывали к "временному перемирию". В совместном заявлении США, ЕС, Германия, Саудовская Аравия и другие страны заявили: "Пришло время для дипломатического решения". Они призывали к "немедленному 21-дневному прекращению огня на ливано-израильской границе, чтобы позволить достичь дипломатического соглашения".

Министр иностранных дел Израиля Ицхак Katz также быстро отверг идею перемирия с Ливаном. Он написал в социальных сетях: "Не будет перемирия на севере". Он добавил: "Мы будем бороться с террористической организацией «Хезболла» всеми силами, пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома".

Несмотря на неоднократные призывы к перемирию со стороны нескольких мировых держав, в том числе Европейского Союза, израильские лидеры продолжают отвергать эту идею. Европейский Союз, будучи значимым игроком в международной дипломатии, потенциально мог бы сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

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