Нетаньяху оправдывает убийство лидера "Хезболлы"

После жестокой гибели лидера Хезболлаха Хасана Насраллы в мире Запада возникла тревога по поводу возможной мести из Тегерана. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Насраллу "разбирающимся с убийцей масс". Он также представил Насраллу как олицетворение терроризма, заявив: "Он был не просто террористом, а террористом террористов". Это было его первое публичное выступление после того, как израильская армия ликвидировала лидера ливанских шиитов в Бейруте в пятницу.

Нетаньяху рассматривал Насраллу как своего рода стимул для "оси зла", созданной Ираном. Лидера Хезболлаха считали ответственным за смерти многих израильтян, сотен американцев и десятков французов. По словам Нетаньяху, пока Насралла был жив, Хезболла бы быстро восстановила военные возможности, нейтрализованные Израилем. Поэтому он отдал приказы, и Насралла больше нет среди нас.

Устранение Насраллы также знаменует прогресс в стремлении вернуть десятки тысяч израильтян на север страны, заявил Нетаньяху. Он объяснил, что эти граждане были вынуждены покинуть свои дома из-за непрерывного обстрела ракет, гранат и дронов от Хезболлы, начавшегося примерно с начала войны в Газе более года назад. Хезболла утверждает, что такие действия являются проявлением солидарности с палестинским ХАМАСом в секторе Газа.

Уведомление аятоллам

Одновременно Нетаньяху выступил с жестким предупреждением для Ирана, предостерегая их от нападения на Израиль. "Иранскому режиму я говорю: кто бы ни атаковал нас, мы ответим. Ни в Иране, ни на Ближнем Востоке нет убежища, которое не могло бы достать дальнобойная рука Израиля", - предупредил Нетаньяху.

Иран, возглавляемый Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, считается главным покровителем и самым значимым союзником Хезболлы. После смерти Насраллы в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута Иран объявил траур. Этот авиаудар в пятницу также унес жизнь иранского бригадного генерала Аббаса Нилофуршана, заместителя командующего Revolutionary Guard.

Однако не ясно, поможет ли Иран Хезболле. Новое избранное правительство Ирана, возглавляемое президентом Масудом Песешкианом, борется с серьезным экономическим кризисом и стремится к примирению с Западом. Несмотря на заявление военного руководства Ирана о мести после убийства внешнего лидера ХАМАСа Исмаила Хание в Тегеране в конце июля, оно еще не было реализовано.

После предупреждения Нетаньяху аятоллам в Иране есть опасения по поводу эскалации "войны с Израилем". Если Иран отомстит Израилю, Нетаньяху угрожал, военная досягаемость Израиля распространится на любое убежище в Иране или на Ближнем Востоке, повторяя свою позицию из публичного выступления.

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