Нетаньяху обвинил министра обороны в <unk>антиизраильском повествовании,<unk> разоблачении раскола вокруг войны в Газе
Израильские СМИ сообщали на этой неделе, что Галант, выступая перед законодателями на закрытом брифинге по безопасности, назвал призыв Нетаньяху достичь "абсолютной победы" над ХАМАС "ерундой", а тех, кто считает это достижимым, назвал "героями с барабанами войны".
Офис Нетаньяху ответил, что комментарии Галанта ставят под угрозу переговоры по освобождению заложников в Газе.
"Когда Галант придерживается антиизраильской риторики, он вредит шансам на заключение сделки с заложниками", - заявило в заявлении офис премьер-министра. Оно также заявило, что Галант обязан преследовать две основные цели войны Израиля в Газе: ликвидацию ХАМАС и освобождение заложников, захваченных ХАМАСом в ходе нападений 7 октября.
Острая перепалка между двумя мужчинами - последняя в серии подобных инцидентов за более чем 10 месяцев войны - происходит в то время, когда Израиль готовится к возможной атаке Ирана и его прокси-организации Хезболла в Ливане. Это побудило Соединенные Штаты укрепить оборону Израиля, направив в регион управляемый ракетный подводный лодкой в выходные дни.
Иран и Хезболла поклялись отомстить за убийства в прошлом месяце лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате взрыва в Тегеране, и военного командира Хезболлы Фуада Шукра, убитого в результате израильского воздушного удара в пригороде Бейрута.
Иран обвинил Израиль в смерти Хании, и источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил CNN, что Хании был убит взрывным устройством, спрятанным в гостевом доме, где он проживал.
Смерть Хании, который играл ключевую роль в переговорах о прекращении огня, угрожала сорвать переговоры о прекращении войны в Газе и эскалации конфликта, с Ираном предупредившим, что "кровная месть" за убийство "неизбежна". Хезболла также обещала, что кровь Шукра "не прольется напрасно", и угрожала отомстить, заставив Израиль столкнуться с перспективой войны на нескольких фронтах.
Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он больше заинтересован в победе над ХАМАС и сохранении своего правительства, чем в возвращении заложников. Члены ультраправой коалиции Нетаньяху угрожали распустить правительство, если сделка будет заключена.
Группа семей заложников в субботу обвинила премьер-министра в "азартной игре" жизнями заложников, чтобы гарантировать выживание своего правительства, сообщает Times of Israel.
США, Египет и Катар - ключевые посредники в переговорах между враждующими сторонами - призвали Израиль и ХАМАС вернуться к переговорам для рассмотрения "окончательного моста предложения". Переговоры возобновятся в четверг в египетской столице Каире или в столице Катара Дохе.
Углубление раскола
Галант, который вырос как один из главных посредников для советников президента США Джо Байдена, часто подчеркивал необходимость достичь соглашения о прекращении огня. Он ранее призывал Нетаньяху объявить, что Израиль не будет устанавливать гражданский или военный контроль над Газой, although премьер-министр оставался расплывчатым в своих планах на "день после" войны.
На своих утечках Галант также заявил, что в октябре предложил превентивный удар по Хезболле в Ливане, но Нетаньяху не поддержал удар и упустил возможность.
"Сегодняшние условия для войны в Ливане противоположны тому, что было в начале войны", - якобы сказал Галант законодателям.
Отвечая на утверждения Галанта, офис Нетаньяху переложил ответственность за неудачу в достижении соглашения о прекращении огня, заявив, что Галант "должен был атаковать (лидера ХАМАС Яхью) Синвара, который отказывается отправить делегацию на переговоры и который был и остается единственным препятствием для сделки с заложниками".
В более позднем посте в X Галант сказал, что он сказал на закрытом собрании, что он "определенно намерен достичь целей войны и продолжать борьбу, пока ХАМАС не будет ликвидирован, и заложники не вернутся", и также осудил утечки из "чувствительных и конфиденциальных форумов".
Он подчеркнул, что Израиль находится в "вызывающие дни, в которых нам придется проявить твердость и принять сильные и оборонительные наступательные действия".
Галант присоединился к числу высокопоставленных израильских чиновников, которые сомневались в цели Нетаньяху по уничтожению ХАМАС. В июне главный военный спикер Израиля адмирал Даниэль Хагари сказал, что идея о том, что Израиль может "сделать ХАМАС исчезнуть", это "обманывает народ".
CNN recently сообщила, что почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной Газе восстановила некоторые из своих боевых способностей, несмотря на непрерывные удары Израиля, согласно совместному анализу с Институтом изучения войны и американским предприятием Enterprise Institute's Critical Threats Project.
В ходе продолжающихся конфликтов между Израилем и ХАМАС Ближний Восток стал центром глобального беспокойства. Мир внимательно следит за развитием событий, особенно за усилиями по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Иран и его прокси-организация Хезболла, стремясь отомстить за недавние убийства ключевых фигур, таких как политический лидер ХАМАС Исмаил Хании и военный командир Хезболлы Фуад Шукр, угрожают ответными действиями, что может обострить tensions в регионе.