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Нетаньяху обвинил министра обороны в <unk>антиизраильском повествовании,<unk> разоблачении раскола вокруг войны в Газе

В понедельник Нетаньяху жестко раскритиковал Галанта, обвинив его в принятии "антиизраильской риторики", открывая раскол наверху правительства, когда Ближний Восток рискует погрузиться в полномасштабный региональный конфликт.

 and  Ksenia Johnson
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Премьер-министр Израиля Бenyamin Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант на пресс-конференции в...
Премьер-министр Израиля Бenyamin Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант на пресс-конференции в Тель-Авиве в октябре.

Нетаньяху обвинил министра обороны в <unk>антиизраильском повествовании,<unk> разоблачении раскола вокруг войны в Газе

Израильские СМИ сообщали на этой неделе, что Галант, выступая перед законодателями на закрытом брифинге по безопасности, назвал призыв Нетаньяху достичь "абсолютной победы" над ХАМАС "ерундой", а тех, кто считает это достижимым, назвал "героями с барабанами войны".

Офис Нетаньяху ответил, что комментарии Галанта ставят под угрозу переговоры по освобождению заложников в Газе.

"Когда Галант придерживается антиизраильской риторики, он вредит шансам на заключение сделки с заложниками", - заявило в заявлении офис премьер-министра. Оно также заявило, что Галант обязан преследовать две основные цели войны Израиля в Газе: ликвидацию ХАМАС и освобождение заложников, захваченных ХАМАСом в ходе нападений 7 октября.

Острая перепалка между двумя мужчинами - последняя в серии подобных инцидентов за более чем 10 месяцев войны - происходит в то время, когда Израиль готовится к возможной атаке Ирана и его прокси-организации Хезболла в Ливане. Это побудило Соединенные Штаты укрепить оборону Израиля, направив в регион управляемый ракетный подводный лодкой в выходные дни.

Иран и Хезболла поклялись отомстить за убийства в прошлом месяце лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате взрыва в Тегеране, и военного командира Хезболлы Фуада Шукра, убитого в результате израильского воздушного удара в пригороде Бейрута.

Иран обвинил Израиль в смерти Хании, и источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил CNN, что Хании был убит взрывным устройством, спрятанным в гостевом доме, где он проживал.

Смерть Хании, который играл ключевую роль в переговорах о прекращении огня, угрожала сорвать переговоры о прекращении войны в Газе и эскалации конфликта, с Ираном предупредившим, что "кровная месть" за убийство "неизбежна". Хезболла также обещала, что кровь Шукра "не прольется напрасно", и угрожала отомстить, заставив Израиль столкнуться с перспективой войны на нескольких фронтах.

Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он больше заинтересован в победе над ХАМАС и сохранении своего правительства, чем в возвращении заложников. Члены ультраправой коалиции Нетаньяху угрожали распустить правительство, если сделка будет заключена.

Группа семей заложников в субботу обвинила премьер-министра в "азартной игре" жизнями заложников, чтобы гарантировать выживание своего правительства, сообщает Times of Israel.

США, Египет и Катар - ключевые посредники в переговорах между враждующими сторонами - призвали Израиль и ХАМАС вернуться к переговорам для рассмотрения "окончательного моста предложения". Переговоры возобновятся в четверг в египетской столице Каире или в столице Катара Дохе.

Углубление раскола

Галант, который вырос как один из главных посредников для советников президента США Джо Байдена, часто подчеркивал необходимость достичь соглашения о прекращении огня. Он ранее призывал Нетаньяху объявить, что Израиль не будет устанавливать гражданский или военный контроль над Газой, although премьер-министр оставался расплывчатым в своих планах на "день после" войны.

На своих утечках Галант также заявил, что в октябре предложил превентивный удар по Хезболле в Ливане, но Нетаньяху не поддержал удар и упустил возможность.

"Сегодняшние условия для войны в Ливане противоположны тому, что было в начале войны", - якобы сказал Галант законодателям.

Отвечая на утверждения Галанта, офис Нетаньяху переложил ответственность за неудачу в достижении соглашения о прекращении огня, заявив, что Галант "должен был атаковать (лидера ХАМАС Яхью) Синвара, который отказывается отправить делегацию на переговоры и который был и остается единственным препятствием для сделки с заложниками".

В более позднем посте в X Галант сказал, что он сказал на закрытом собрании, что он "определенно намерен достичь целей войны и продолжать борьбу, пока ХАМАС не будет ликвидирован, и заложники не вернутся", и также осудил утечки из "чувствительных и конфиденциальных форумов".

Он подчеркнул, что Израиль находится в "вызывающие дни, в которых нам придется проявить твердость и принять сильные и оборонительные наступательные действия".

Галант присоединился к числу высокопоставленных израильских чиновников, которые сомневались в цели Нетаньяху по уничтожению ХАМАС. В июне главный военный спикер Израиля адмирал Даниэль Хагари сказал, что идея о том, что Израиль может "сделать ХАМАС исчезнуть", это "обманывает народ".

CNN recently сообщила, что почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной Газе восстановила некоторые из своих боевых способностей, несмотря на непрерывные удары Израиля, согласно совместному анализу с Институтом изучения войны и американским предприятием Enterprise Institute's Critical Threats Project.

В ходе продолжающихся конфликтов между Израилем и ХАМАС Ближний Восток стал центром глобального беспокойства. Мир внимательно следит за развитием событий, особенно за усилиями по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Иран и его прокси-организация Хезболла, стремясь отомстить за недавние убийства ключевых фигур, таких как политический лидер ХАМАС Исмаил Хании и военный командир Хезболлы Фуад Шукр, угрожают ответными действиями, что может обострить tensions в регионе.

Галант прибывает в Государственный департамент США в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 июня.

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