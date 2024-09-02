- Нетаньяху не намерен покидать коридор Филадельфии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху твердо намерен сохранить контроль над коридором Филадельфии, примерно 14-километровой зоной, граничащей с сектором Газа и Египтом. На пресс-конференции он заявил: "Мы не откажемся от коридора Филадельфии". Он считает это жизненно важным для безопасности и политических интересов Израиля.

Военное присутствие Израиля в этом регионе может помешать соглашению о прекращении огня и освобождению заложников, удерживаемых исламистской группой ХАМАС. tanto Египет, как и ХАМАС, настаивают на выводе Израиля из региона.

Нетаньяху также угрожал, что ХАМАС понесет жестокие последствия за смерть шестерых израильских заложников, тела которых были найдены в подземном туннеле в южной Газе. СМИ сообщают, что Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что заложники были убиты выстрелом в упор примерно за 48-72 часа до вскрытия.

"Справедливость восторжествует над этим массовым убийством", - заявил Нетаньяху. Он выразил свои соболезнования семьям погибших, "что мы не смогли вернуть их живыми".

Ранее тысячи израильтян протестовали, требуя соглашения, которое привело бы к освобождению заложников. Израильское СМИ цитирует мужчину, чей брат все еще удерживается в Газе, сказавшего: "Ваши действия ведут к их гибели".

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС могут застопориться из-за упорного контроля Израиля над коридором Филадельфии, что усиливает конфликт. Признавая стратегическую важность коридора, ХАМАС и Египет настоятельно призывают Израиль вывести свои войска, утверждая, что это способствует сохранению напряженности.

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