Несправедливость преобладает, когда несанкционированные грабители сейфов избегают тюремного заключения.

В одном из самых известных случаев кражи произведений искусства в Германии несколько человек ограбили сокровищницу Земпа в 2019 году, похитив бесценные драгоценности. Пять лет спустя двое из этих осужденных грабителей должны были начать отбывать наказание, но они не явились.

Двое мужчин, осужденных за ограбление исторической Зеленой палатки, в настоящее время не могут быть найдены. Срок для начала отбывания наказания истек в понедельник, но 28-летний и 30-летний не явились, как сообщает представитель прокуратуры Дрездена. В то время как они оба ходатайствовали о переносе срока отбывания наказания, которое было отклонено, адвокат младшего мужчины из Берлина подал ходатайство о пересмотре приговора, которое еще не было рассмотрено. Статус апелляции другого мужчины неясен. Если он не обжалует отказ, ему придется отбыть наказание.

После осуждения в мае 2023 года трое мужчин, в том числе младший из известной берлинской семьи Реммо, были освобождены из-под стражи до суда. Они должны были отбывать оставшуюся часть наказания в открытом исправительном учреждении в Берлине. 28-летний и 30-летний получили сроки от 5 лет и 10 месяцев и 6 лет и 2 месяца соответственно. За 911 дней, проведенных в предварительном заключении, им был зачтен срок.

Ограбление сокровищницы Саксонии 25 ноября 2019 года считается одним из самых захватывающих случаев кражи произведений искусства в Германии. Воры украли 21 драгоценность с бриллиантами и сапфирами и причинили ущерб более чем на 1 миллион евро. Среди их преступлений было поджог одного из автомобилей для отступления в подземном гараже жилого дома.

В мае 2023 года Дрезденский региональный суд приговорил пятерых молодых мужчин из известной берлинской семьи арабского происхождения к многолетним срокам заключения. Приговор вступил в силу. Четверым из них было предоставлено условное освобождение после суда при соблюдении определенных условий. Взамен большинство похищенных предметов было возвращено. Однако поскольку один из них все еще должен был отбыть другой срок, были освобождены только трое из них. Четвертый мужчина, согласившийся на сделку, должен был оставаться в заключении, в то время как шестой подсудимый, родственник соучастников, был оправдан от всех обвинений.

Отсутствие двоих осужденных в открытом исправительном учреждении в Берлине для начала отбывания наказания вызывает беспокойство, учитывая их осуждение за ограбление Исторической Зеленой палаты в 2019 году. Несмотря на их приговоры, они в настоящее время добиваются пересмотра решений суда, что указывает на сложное решение этого высокопрофильного случая кражи произведений искусства.

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