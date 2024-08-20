- Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

В рамках хорошо организованной схемы братья-близнецы из Баден-Вюртемберга занимались изготовлением и продажей поддельных документов, таких как сертификаты языковых знаний и документы из Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, для многих людей. Старший брат, 32 лет, и его брат на 6 лет старше получили тюремные сроки 4,5 и 4 года и 8 месяцев соответственно, вынесенные окружным судом в Штутгарте. Их обвиняли в подделке в 355 случаях. Оба брата, уроженцы Косово, признались в своих действиях. Младший брат все еще находится под стражей по аналогичным обвинениям.

Братья из Аспаха (район Ремс-Мур) вели записи в своих блокнотах, в которых были указаны имена, адреса, цены и непогашенные долги. Присужденный судья оценил доход от этих незаконных activities не менее 313 940 евро. Подделки были выполнены профессионально с использованием поддельных носителей данных с поддельными результатами тестов, доступными через QR-коды. Поддельные документы передавались клиентам в ресторане в Бакнанге, по почте или через подозреваемую посредническую языковую школу в Элвангене. Примерно 220 раз клиенты представляли поддельные документы в органы власти для получения разрешения на проживание или гражданства.

С 2008 года языковые тесты являются обязательными для иммигрантов, стремящихся получить немецкое гражданство. Цель состоит в том, чтобы проверить, достаточно ли у них знаний немецкого языка для эффективного общения в повседневной жизни, на работе и с властями. Решения еще не окончательны, и оба человека имеют право на апелляцию. Тюремные сроки находятся в рамках согласованного диапазона между защитой и обвинителем.

Поддельные документы, в том числе сертификаты языковых знаний и документы из Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, первоначально обрабатывались и распространялись из языковой школы в Элвангене, подозреваемой в пособничестве. После совершения преступления братья были осуждены судом первой инстанции в Штутгарте.

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