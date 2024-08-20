Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи поддельных документов, в том числе подготовленных сертификатов явились условием для получения гражданства и водительских прав

- Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

В рамках хорошо организованной схемы братья-близнецы из Баден-Вюртемберга занимались изготовлением и продажей поддельных документов, таких как сертификаты языковых знаний и документы из Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, для многих людей. Старший брат, 32 лет, и его брат на 6 лет старше получили тюремные сроки 4,5 и 4 года и 8 месяцев соответственно, вынесенные окружным судом в Штутгарте. Их обвиняли в подделке в 355 случаях. Оба брата, уроженцы Косово, признались в своих действиях. Младший брат все еще находится под стражей по аналогичным обвинениям.

Братья из Аспаха (район Ремс-Мур) вели записи в своих блокнотах, в которых были указаны имена, адреса, цены и непогашенные долги. Присужденный судья оценил доход от этих незаконных activities не менее 313 940 евро. Подделки были выполнены профессионально с использованием поддельных носителей данных с поддельными результатами тестов, доступными через QR-коды. Поддельные документы передавались клиентам в ресторане в Бакнанге, по почте или через подозреваемую посредническую языковую школу в Элвангене. Примерно 220 раз клиенты представляли поддельные документы в органы власти для получения разрешения на проживание или гражданства.

С 2008 года языковые тесты являются обязательными для иммигрантов, стремящихся получить немецкое гражданство. Цель состоит в том, чтобы проверить, достаточно ли у них знаний немецкого языка для эффективного общения в повседневной жизни, на работе и с властями. Решения еще не окончательны, и оба человека имеют право на апелляцию. Тюремные сроки находятся в рамках согласованного диапазона между защитой и обвинителем.

Поддельные документы, в том числе сертификаты языковых знаний и документы из Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, первоначально обрабатывались и распространялись из языковой школы в Элвангене, подозреваемой в пособничестве. После совершения преступления братья были осуждены судом первой инстанции в Штутгарте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В земельном государстве Саксония назначены новые выборы в ландтаг на 1 сентября. Кандидат от СДПГ,...
Федеральные земли Германии

Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Выборы в Саксонии интенсивны. Лидер candidates от SPD выражает тревогу по поводу популизма в четырех партиях и считает 'Выбор за Германию' партией загадкой.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно