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Несовершеннолетний игрок нанес себе рану ножом во время футбольного матча

Противостояние на футбольной игре усиливается: По данным правоохранителей, юноша якобы достает нож и пытается нанять удар в 16-летнего.

 and  Viktoriya Miller
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Во время инцидента 16-летний получил легкие раны на руке. После этого медицинский персонал...
Во время инцидента 16-летний получил легкие раны на руке. После этого медицинский персонал переправил его в лечебное учреждение для лечения.

Непредвиденное событие в Аллгау - Несовершеннолетний игрок нанес себе рану ножом во время футбольного матча

В Алльгойе ходит слух о 13-летнем подростке, якобы ранившего соперника ножом во время футбольного матча. Инцидент произошел в Бургберге, в районе Алльгой (часть Обералльгой). По словам представителя полиции, между подростком и 16-летним соперником произошла жаркая перепалка во время игры.

Сообщается, что 13-летний подросток якобы напал на соперника с ножом. Его товарищи по команде быстро вмешались и смогли отобрать у него оружие. 16-летний получил незначительные ранения на руке, потребовавшие медицинского вмешательства в клинике.

Полиция изъяла оружие и передала опеку над 13-летним подростком его опекунам. Вначале подробности инцидента оставались неясными. В результате полиция начала расследование.

Подробности инцидента вызвали широкое обсуждение в местном сообществе, где некоторые выразили шок, а другие задались вопросом о мотивах действий 13-летнего подростка. Несмотря на инцидент, другие футбольные матчи в районе Алльгой продолжались по расписанию.

В свете инцидента футбольная ассоциация в районе Алльгой рассматривает возможность внедрения более строгих правил и проведения занятий по спортивному этикету, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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