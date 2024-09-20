Несмотря на возражения России, индийские военные поставки доходят до Украины.

Неофициально, но факт: индийские боеприпасы неофициально поставляются в Украину через европейских посредников. Похоже, российские попытки повлиять на ситуацию не приносят результатов. По данным Reuters, индийские артиллерийские боеприпасы попали в Украину через Европу, а Нью-Дели молчит, игнорируя возражения Москвы. Данные из одиннадцати источников, в том числе правительственных чиновников, представителей оборонной промышленности и таможенных данных, подтверждают эту информацию. Обмен боеприпасов, первоначально предназначенных для европейских клиентов, происходит уже более года. Индийские экспортные правила предписывают, чтобы оружие использовалось его предполагаемым покупателем, незаконные перевозки могут привести к запрету будущих сделок с оружием.

Кремль поднял этот вопрос хотя бы дважды, например, во время встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его индийского коллеги в июле. Однако ни российское, ни индийское министерство иностранных дел или обороны не ответили на запросы Reuters о комментариях. В январе официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандир Джайсалвал заявил, что Индия никогда не поставляла или не продавала артиллерийские снаряды в Украину.

Два индийских правительственных и оборонных чиновника сообщили Reuters, что Нью-Дели производит лишь небольшое количество боеприпасов, используемых в Украине. Один из них оценил это менее чем в 1% от общего количества импортируемого оружия с начала войны. Reuters не удалось установить, были ли боеприпасы перепроданы европейскими получателями или переданы Киеву. В число европейских стран, поставляющих индийские боеприпасы в Украину, входят Италия и Чехия, которые в этом году начали инициативу по вооружению Украины до 800 000 артиллерийских снарядов, не из ЕС.

Индийский чиновник заявил, что Нью-Дели следит за ситуацией. Тем не менее, представитель оборонной промышленности, знакомый с перевозками, заявил, что Индия не принимала никаких мер для задержки поставок в Европу.

Несмотря на озабоченность России, Индия хранит молчание по поводу обвинений в поставках украинским силам артиллерийских боеприпасов. По данным Reuters, эти боеприпасы передаются через европейских посредников, чтобы обойти индийские экспортные правила.

Читайте также: