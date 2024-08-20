Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Несмотря на трудности, ЕС сохраняет свою силу над "Альтернативной Германией" (AfD)

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
При наличии возможности около 26% немцев проголосовали бы за прямое избрание Фридриха Мерца в...
При наличии возможности около 26% немцев проголосовали бы за прямое избрание Фридриха Мерца в качестве канцлера Германии

Несмотря на трудности, ЕС сохраняет свою силу над "Альтернативной Германией" (AfD)

В Саксонии и Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" (АфД) дает серьезную конкуренцию Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС) перед грядущими выборами в ландтаг. Тем не менее, на национальном уровне партии союза удерживают лидерство, согласно данным опроса RTL/ntv Trendbarometer. ХДС/ХСС даже могут укрепить свое преимущество.

Немцы в основном наслаждаются летними каникулами и не особо задумываются о предстоящих выборах в Бундестаг, которые в настоящее время приостановлены. Предпочтения немцев в отношении партий, согласно опросу Forsa для RTL/ntv Trendbarometer, практически не изменились.

Исключение составляет блок партий союза (31%), который показал увеличение на один процентный пункт в общенациональном опросе. Хотя ХДС/ХСС лишь немного опережают АфД на выборах в ландтаг Саксонии и отстают на девять процентных пунктов в Тюрингии, они удерживают лидерство на национальном уровне.

Если выборы в Бундестаг состоялись бы на этой неделе, результаты могли бы быть следующими: ХДС/ХСС 31% (выборы в Бундестаг 2021 года: 24,1%), АфД 17% (10,3%), СДПГ 15% (25,7%), Зеленые 11% (14,8%), Вольный демократический союз 5% (11,5%), Левая партия 3% (4,9%).

Если бы немцы напрямую избирали федерального канцлера, 26% из них выбрали бы между Фридрихом Мерцем и Олафом Шольцем. Это на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе. 46% респондентов остаются нерешительными между ними. Поддержка Шольца среди избирателей СДПГ остается значительно выше, чем поддержка Мерца среди избирателей союза, 71% и 59% соответственно.

20% респондентов считают, что ХДС и ХСС лучше всего справятся с вызовами Германии - на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе. 8% доверяют СДПГ, и по 6% доверяют Зеленым или АфД. 53% не доверяют ни одной партии в решении проблем Германии.

Основной темой прошлой недели была война в Украине, упомянутая 49% респондентов. За ней следовали конфликт Израиль-Палестина с 27%, избирательная кампания в США с 18%, Олимпийские игры с 19% и экономическая ситуация в стране с 29%. Правительство Германии упомянули 27%, иммиграция - 7%, а климат и окружающая среда - 7%.

Данные опроса RTL/ntv Trendbarometer были собраны институтом маркетинговых и общественных исследований Forsa с 13 по 19 августа 2022 года по заказу RTL Германия. В опросе приняли участие 2503 респондента. Статистическая погрешность составляет плюс/минус 2,5 процентных пункта.

Для получения более подробной информации о Forsa нажмите здесь.Опросы Forsa, заказанные RTL Germany.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тёмные облака дыма поднимались со склада топлива, хорошо различимые с небесного обзора
Политика

14:26 Аналитик из Кремля: Курское наступление свидетельствует о сдвигах в динамике руководства Москвы

14:26 Аналитик из Кремля: Курское наступление свидетельствует о сдвигах в динамике руководства Москвы 14:01 После российского нападения на Тернополь: власти предупреждают об увеличении уровня хлора в воздухеПосле российского нападения на промышленный объект в Тернополе, западной Украине, местные власти предупреждают о высоком уровне хлора в воздухе. Как сообщает украинская

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
С 7 октября количество евреев, участвующих в богослужениях в Германии, начало уменьшаться, как...
Политика

Еврейский Центральный Совет выпускает тревогу о усилении влияния Альтернативы для Германии (АФД)

Еврейский Центральный Совет выпускает тревогу о усилении влияния Альтернативы для Германии (АФД) С приближением выборов в Саксонии и Тюрингии Центральный совет евреев в Германии и Американский еврейский комитет Берлин (АЖК) подняли тревогу из-за возможного роста популярности «Альтернативы для Германии» (АфД). В опубликованном на этой неделе документе под названием «Подрывающая фракция:

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Европейская комиссия планирует ввести тарифы до 36,3% на электромобили китайского производства.
Политика

Комиссия ЕС намерена ввести высокие импортные налоги, достигающие 36,3%, на электромобили из Китая.

Комиссия ЕС намерена ввести высокие импортные налоги, достигающие 36,3%, на электромобили из Китая. Еврокомиссия планирует ввести пошлину до 36,3% на электромобили из Китая. Согласно заявлению, опубликованному во вторник, эти дополнительные пошлины могут вступить в силу уже к концу октября, при условии согласия со стороны стран ЕС, и будут

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Федеральный орган подтверждает невозможность центрального правительства считать вероятным получение...
Политика

Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии.

Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии. Несмотря на неожиданное сокращение экономики весной, Бундесбанк считает, что Германии не грозит рецессия. В текущем третьем квартале ожидается небольшой рост ВВП, как указано в отчете, опубликованном во вторник. В отчете Бундесбанка говорится: "Ожидаемое постепенное восстановление экономики задерживается". Однако

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно