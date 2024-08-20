Несмотря на трудности, ЕС сохраняет свою силу над "Альтернативной Германией" (AfD)

В Саксонии и Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" (АфД) дает серьезную конкуренцию Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС) перед грядущими выборами в ландтаг. Тем не менее, на национальном уровне партии союза удерживают лидерство, согласно данным опроса RTL/ntv Trendbarometer. ХДС/ХСС даже могут укрепить свое преимущество.

Немцы в основном наслаждаются летними каникулами и не особо задумываются о предстоящих выборах в Бундестаг, которые в настоящее время приостановлены. Предпочтения немцев в отношении партий, согласно опросу Forsa для RTL/ntv Trendbarometer, практически не изменились.

Исключение составляет блок партий союза (31%), который показал увеличение на один процентный пункт в общенациональном опросе. Хотя ХДС/ХСС лишь немного опережают АфД на выборах в ландтаг Саксонии и отстают на девять процентных пунктов в Тюрингии, они удерживают лидерство на национальном уровне.

Если выборы в Бундестаг состоялись бы на этой неделе, результаты могли бы быть следующими: ХДС/ХСС 31% (выборы в Бундестаг 2021 года: 24,1%), АфД 17% (10,3%), СДПГ 15% (25,7%), Зеленые 11% (14,8%), Вольный демократический союз 5% (11,5%), Левая партия 3% (4,9%).

Если бы немцы напрямую избирали федерального канцлера, 26% из них выбрали бы между Фридрихом Мерцем и Олафом Шольцем. Это на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе. 46% респондентов остаются нерешительными между ними. Поддержка Шольца среди избирателей СДПГ остается значительно выше, чем поддержка Мерца среди избирателей союза, 71% и 59% соответственно.

20% респондентов считают, что ХДС и ХСС лучше всего справятся с вызовами Германии - на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе. 8% доверяют СДПГ, и по 6% доверяют Зеленым или АфД. 53% не доверяют ни одной партии в решении проблем Германии.

Основной темой прошлой недели была война в Украине, упомянутая 49% респондентов. За ней следовали конфликт Израиль-Палестина с 27%, избирательная кампания в США с 18%, Олимпийские игры с 19% и экономическая ситуация в стране с 29%. Правительство Германии упомянули 27%, иммиграция - 7%, а климат и окружающая среда - 7%.

Данные опроса RTL/ntv Trendbarometer были собраны институтом маркетинговых и общественных исследований Forsa с 13 по 19 августа 2022 года по заказу RTL Германия. В опросе приняли участие 2503 респондента. Статистическая погрешность составляет плюс/минус 2,5 процентных пункта.

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