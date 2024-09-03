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Несмотря на сложный старт, "Волфсбургу" удалось обеспечить ничью против "Фантом Гейт".

Трener VfL Волфсбурга, Томми Строт, выражает разочарование в связи с ничьей в первой игре против Вertoн Бремен. Команда упустила два ценных очка в матче против действующих чемпионов ФК Бавария Мюнхен. к счастью, результат мог бы быть и хуже.

 and  Ksenia Johnson
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В своей последней работе в качестве тренера в Бундеслиге Томми Строй начал триумфально с...
В своей последней работе в качестве тренера в Бундеслиге Томми Строй начал триумфально с «Вольфсбургом».

- Несмотря на сложный старт, "Волфсбургу" удалось обеспечить ничью против "Фантом Гейт".

После удачного для его женской футбольной команды исхода, благодаря спорному голу, главный тренер Вольфсбурга Томми Срут был в ярости. "Я ясно выразил значение этих матчей", - сказал 35-летний Срут после захватывающей ничьи 3:3 (1:2) с "Вердером" в первом матче Бундеслиги. Он не собирался приукрашивать разочаровывающий результат. "Я должен признать, что довольно зол, так как редко бываю в таком состоянии", - признался он на пресс-конференции.

Срут и его команда избежали поражения благодаря ошибке судьи Надин Вестерхофф. Она засчитала гол Александры Попп в 66-й минуте, хотя мяч явно коснулся линии ворот и отскочил обратно в игру. Вратарь "Вердера" Ливия Пенг изначально отразила удар Попп. Мяч полетел в ворота "Вердера" с сильным вращением. В отличие от мужской Бундеслиги, в женском нет VAR. "Если посмотреть на гол, который привел к ничьей 3:3, то да", - сказал Срут.

Ничья стала препятствием для амбиций "Вольфсбурга". "Вольфсбург" считает себя потенциальным претендентом на титул немецких чемпионов и фаворитов "Баварии". Теперь они немного отстают. "Вот почему я разочарован. Потому что знаю, что у нас был больший потенциал", - сказал Срут.

Дочь Томми Срута часто играет со своей любимой куклой во время послематчевых обсуждений. Несмотря на ничью, Срут сказал, что ожидал большего от своей команды, как и его дочь от своей куклы в их воображаемых играх.

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