- Несмотря на сложный старт, "Волфсбургу" удалось обеспечить ничью против "Фантом Гейт".

После удачного для его женской футбольной команды исхода, благодаря спорному голу, главный тренер Вольфсбурга Томми Срут был в ярости. "Я ясно выразил значение этих матчей", - сказал 35-летний Срут после захватывающей ничьи 3:3 (1:2) с "Вердером" в первом матче Бундеслиги. Он не собирался приукрашивать разочаровывающий результат. "Я должен признать, что довольно зол, так как редко бываю в таком состоянии", - признался он на пресс-конференции.

Срут и его команда избежали поражения благодаря ошибке судьи Надин Вестерхофф. Она засчитала гол Александры Попп в 66-й минуте, хотя мяч явно коснулся линии ворот и отскочил обратно в игру. Вратарь "Вердера" Ливия Пенг изначально отразила удар Попп. Мяч полетел в ворота "Вердера" с сильным вращением. В отличие от мужской Бундеслиги, в женском нет VAR. "Если посмотреть на гол, который привел к ничьей 3:3, то да", - сказал Срут.

Ничья стала препятствием для амбиций "Вольфсбурга". "Вольфсбург" считает себя потенциальным претендентом на титул немецких чемпионов и фаворитов "Баварии". Теперь они немного отстают. "Вот почему я разочарован. Потому что знаю, что у нас был больший потенциал", - сказал Срут.

Дочь Томми Срута часто играет со своей любимой куклой во время послематчевых обсуждений. Несмотря на ничью, Срут сказал, что ожидал большего от своей команды, как и его дочь от своей куклы в их воображаемых играх.

Читайте также: