Несмотря на скидки на цены, BYD удается увеличить свою прибыль.

В разгар ожесточенной ценовой борьбы на внутреннем рынке китайский производитель электромобилей BYD отметил рост прибыли в весенний период. Несмотря на ожидания, прибыль компании выросла на треть по сравнению с предыдущим годом, составив 9,1 миллиарда юаней (приблизительно 1,15 миллиарда евро), как сообщила сама BYD. Это самый большой рост прибыли с конца 2023 года. Выручка также увеличилась на 25%, достигнув 176,2 миллиарда юаней во втором квартале.

BYD удалось расширить свою долю на китайском рынке, обойдя Volkswagen и став крупнейшим автопроизводителем. Несмотря на жесткую конкуренцию, BYD смогла сохранить свою рыночную позицию. Стратегия компании основана на вертикальной интеграции, при которой ключевые компоненты, такие как батареи, производятся внутри компании.

BYD ставит перед собой цель ежегодно увеличивать выручку на 20% и предлагает существенные скидки на популярные серии Dynasty и Ocean. Компания стремится закрепить свое ведущее положение с долей более одной трети новых энергетических автомобилей (НЭВ) в Китае. Этот сегмент охватывает не только электромобили, но и гибридные модели.

BYD поставила 426 039 полностью электрических автомобилей во втором квартале, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на то, что Tesla удалось продать 443 956 единиц, BYD ненадолго опередила Tesla по поставкам в четвертом квартале. В Германии BYD поставила 1 432 автомобиля клиентам, а на начало года было зарегистрировано 4 317 автомобилей.

В ответ на интенсивную ценовую конкуренцию на внутреннем рынке и растущие тарифы крупные китайские производители электромобилей, такие как BYD, в настоящее время расширяют свою деятельность на международном уровне. Например, Европа является целевым регионом, где BYD планирует построить завод в Венгрии и других местах.

Возросшая прибыль BYD, достигшая 9,1 миллиарда юаней в весенний период, очевидна из квартальных показателей. Впредь компания стремится сохранить этот импульс, ставя перед собой цель ежегодно увеличивать выручку на 20%.

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