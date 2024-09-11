- Несмотря на рост краж автомобилей, страховка Юго-Запада остается безопасной.

Несмотря на рост краж автомобилей по всей стране, Баден-Вюртемберг, а также Бавария, Тюрингия и Рейнланд-Пфальц выделяются как безопасные районы для автовладельцев, согласно статистике. Несмотря на заметный рост случаев в Баварии, эти четыре штата записывают всего один грабеж на 10 000 застрахованных автомобилей, в то время как средний показатель по стране составляет четыре.

В прошлом году в Баден-Вюртемберге было похищено 574 автомобиля, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году. Финансовые потери увеличились примерно на 21% до около 10 миллионов евро. В среднем страховые компании выплачивали более 17 400 евро за каждый грабеж в Баден-Вюртемберге.

На национальном уровне в прошлом году было украдено 14 585 застрахованных автомобилей, что на 19,5% больше, чем в 2022 году. "Общие финансовые потери от краж автомобилей составили более 310 миллионов евро", - отметил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен.

Даже в крупных городах жители Баден-Вюртемберга чувствуют себя лучше: в Штутгарте, Карлсруэ и Маннхайме было похищено меньше автомобилей, чем в Берлине и Гамбурге, которые возглавили список с 42 и 13 краж на 10 000 застрахованных автомобилей соответственно.

Советы полиции включают извлечение ключей при выходе из автомобиля и блокировку всех окон, дверей, багажника, люка и горловины топливного бака. Существуют также механические и электронные меры безопасности. За более подробной информацией посетите www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.

Преступники часто обращают внимание на ценные вещи внутри автомобиля, такие как GPS-системы, смартфоны и наличные деньги, или на сам автомобиль. Даже старые модели иногда становятся мишенью, либо дляjoyride, либо для совершения других преступлений.

Несмотря на рост краж автомобилей по всей стране, Баден-Вюртемберг, а также Бавария, Тюрингия и Рейнланд-Пфальц имеют более низкий уровень краж автомобилей, всего один грабеж на 10 000 застрахованных автомобилей. Благодаря высокому спросу на автомобили, производство автомобилей в этих регионах процветает, предоставляя множество рабочих мест.

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