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"Несмотря на простой конфликт": взгляды палестинской женской футбольной команды, когда она снова выходит на поле

Слезы текли по щекам Бисан Абуайты, когда она воссоединилась со своими товарищами по команде в jordanka airport королевы Алии в мае.

 and  Viktoriya Miller
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Дублин, Ирландия, 15 мая 2024 года: футболисты Палестины и клуба "Богемианс" после товарищеского...
Дублин, Ирландия, 15 мая 2024 года: футболисты Палестины и клуба "Богемианс" после товарищеского матча между "Богемиансом" и Палестиной на стадионе "Долемойнт Парк" в Дублине.

"Несмотря на простой конфликт": взгляды палестинской женской футбольной команды, когда она снова выходит на поле

С момента начала конфликта в Газе женская футбольная команда Палестины впервые собралась вместе, став постоянным источником травмы для палестинцев tanto внутри, как и вне анклава.

Команда направлялась в Дублин, Ирландия, что стало первым случаем, когда старшая женская футбольная команда Палестины соревновалась в Европе.

В трогательном интервью CNN 26-летняя вингер команды поделилась эмоциональной сценой в аэропорту, где свободно лились слезы, так как это был единственный шанс для них, сестер, встретиться. "Все плакали в аэропорту, потому что это буквально единственный способ для нас, сестер, встретиться. Никто не играет. Люди умирают", - сказала она, говоря из своего дома на Западном берегу.

Начало 2023 года женской футбольной лиги Палестины было запланировано на 9 октября 2023 года, всего через два дня после нападения ХАМАС на Израиль, что привело к военной кампании, в результате которой погибли десятки тысяч человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

После месяцев беспокойства и страха за своих родственников и друзей, застрявших в Газе, команда наконец нашла утешение в своей 90-минутной игре против местного ирландского клуба "Бохаймэнс" в мае.

Эта игра имела дополнительное значение, так как состоялась в 76-ю годовщину Палестинской трагедии, периода, отмеченного приблизительно 700 000 палестинцами, покинувшими свои дома или изгнанными еврейскими военизированными группами.

Толпы фанатов с палестинскими флагами собрались на стадионе "Долайммаунт" в Дублине, а выручка была направлена на организации, поддерживающие палестинских беженцев. Среди зрителей был президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Несколько дней спустя Ирландия попала в заголовки новостей, признав палестинское государство, присоединившись к Испании и Норвегии в спорном решении, которое вызвало осуждение Израиля.

Спортивный athlete Palestine, Бисан Абуайта, является фокусом здесь.

Ирландия известна своей твердой поддержкой палестинского дела и ранее выступала против Израиля в случае геноцида в Международном суде.

Хотя окончательный счет показал победу палестинской стороны со счетом 2-1, матч himself был более важен.

"Вести команду на поле было незабываемо", - прокомментировала 25-летний капитан Мира Натур, вернувшаяся к своей работе врача в больнице в Бефлееме на Западном берегу. "Это был момент, полный гордости и сильного чувства достижения. Не только для меня, но и для всей команды и нашей нации. Это было символом нашей стойкости; представляя Палестину на международной арене, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся".

Абуайта, teammate, которая путешествует между Бефлеемом и Францией, чтобы поддержать перемещенных палестинских женщин и детей, поделилась своими "невероятными" впечатлениями от возвращения к соревновательному футболу, чувствуя прилив эмоций.

Последний раз она играла в финале Кубка Палестины своей команды, описав чувство как "невероятное", с усиленным чувством гордости, надевая форму команды. "С учетом всего, что происходит в последнее время, это похоже на двойные мурашки".

'Сестры' воссоединяются

Игроки палестинской команды приехали из разных backgrounds, путешествуя в Ирландию из оккупированного Западного берега и Восточного Иерусалима, а также из глобальной диаспоры, находящейся за десятки тысяч миль от родины.

Главной фигурой и captainом сборной женской палестинской команды является Мира Натур.

Пять игроков из Западного берега, в том числе Абуайта, должны были проехать до Иордании и лететь соответственно из аэропорта королевы Алии. Хотя расстояние может быть коротким, поездка состояла из трех контрольных пунктов, делая поездку длиной в десять часов.

К сожалению, ни один игрок из Газы, находящийся под израильской блокадой, не смог присоединиться к команде.

"К сожалению, у нас нет игроков из Газы в нашей команде. Одной из основных причин этого является блокада, наложенная на жителей Газы с 2007 года", - сказала менеджер команды Дима Юсеф.

"Это означает, что гражданам трудно покинуть анклав без разрешения, выданного израильским правительством, которое известно своей сложностью в получении", - добавила Юсеф, представляющая Палестинскую футбольную ассоциацию.

Другие игроки присоединились из палестинской диаспоры, проживающей в Германии, Швеции, Канаде и Саудовской Аравии.

18-летний вратарь Шарлотт Филипс родилась в Канаде у бахрейнского отца и палестинской матери.

Дедушка и бабушка Филипса, Джордж и Одетт, лично пережили трагедию, потеряв членов семьи перед ними.

Воротар израильской футбольной команды Шарлотт Филлипс празднует с дедушкой и бабушкой Джорджем и Одеттой Добит после матча вDalymount Park в Дублине, Ирландия.

В середине 70-х они были вынуждены покинуть Иерусалим и поселиться в Канаде, открыв успешный палестинский ресторан в Торонто, рассказала Филипс, теперь студентка того же университета в Торонто.

"Я не всегда полностью могу понять их борьбу", - призналась Филипс. "Я понимаю, что значит быть палестинцем в Канаде, но не знаю, что значит быть палестинцем, живущим в оккупированной Палестине. Поэтому играть в матче, подобном тому, что был в Ирландии, перед моей тетей и дядей было важным моментом в истории нашей семьи".

Тем не менее, каждая встреча команды, такая как матч в Ирландии, эмоционально заряжена.

"Это было так невероятно эмоционально", - вспоминает Филипс.

"Мы играем за тех, кто потерял жизни, за футболистов и спортсменов, жестоко убитых. В Газе все стадионы были разрушены, не осталось места для спортсменов, чтобы играть. То, что мы все еще стоим и продолжаем борьбу в Палестине, это большая честь", - выразила она.

С тех пор, как игра в Дублине, tanto мужская, как и женская футбольные команды Палестины приняли участие в нескольких международных товарищеских матчах. Мужская команда все еще борется за место в 2026 году FIFA World Cup в США, Мексике и Канаде, после своей впечатляющей игры в азиатской группе этим летом.

"Футбол служит маяком надежды и единства для нашего народа. Он дает нам платформу, чтобы рассказать нашу историю - мы больше, чем просто конфликт", - заявила капитан команды Натур.

В Дублине, Ирландия, 15 мая 2024 года, футболисты Палестины ликуют из-за своего начального счета в дружеском матче единства между Бухаймианс и Палестиной, который состоялся на стадионе «Далимаут».

Прежде всего, это вдохновляет молодое поколение представлять более светлое будущее, несмотря на обстоятельства. Посмотрев на моих товарищей по команде, каждый из которых имеет свой уникальный опыт и навыки, я вспоминаю, что мы не просто спортсмены, а влиятельные лица и чемпионы нашей страны tanto на поле, как и вне его.

Путешествие палестинской женской футбольной команды в Дублин стало знаковым моментом на Ближнем Востоке, так как это был первый раз, когда старшая палестинская женская команда выступала в Европе, привлекая внимание всего мира. Несмотря на продолжающиеся конфликты и осуждение Израиля, Ирландия признала палестинское государство после матча, еще больше подчеркивая влияние команды на мировой арене.

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