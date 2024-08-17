"Несмотря на простой конфликт": взгляды палестинской женской футбольной команды, когда она снова выходит на поле

С момента начала конфликта в Газе женская футбольная команда Палестины впервые собралась вместе, став постоянным источником травмы для палестинцев tanto внутри, как и вне анклава.

Команда направлялась в Дублин, Ирландия, что стало первым случаем, когда старшая женская футбольная команда Палестины соревновалась в Европе.

В трогательном интервью CNN 26-летняя вингер команды поделилась эмоциональной сценой в аэропорту, где свободно лились слезы, так как это был единственный шанс для них, сестер, встретиться. "Все плакали в аэропорту, потому что это буквально единственный способ для нас, сестер, встретиться. Никто не играет. Люди умирают", - сказала она, говоря из своего дома на Западном берегу.

Начало 2023 года женской футбольной лиги Палестины было запланировано на 9 октября 2023 года, всего через два дня после нападения ХАМАС на Израиль, что привело к военной кампании, в результате которой погибли десятки тысяч человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

После месяцев беспокойства и страха за своих родственников и друзей, застрявших в Газе, команда наконец нашла утешение в своей 90-минутной игре против местного ирландского клуба "Бохаймэнс" в мае.

Эта игра имела дополнительное значение, так как состоялась в 76-ю годовщину Палестинской трагедии, периода, отмеченного приблизительно 700 000 палестинцами, покинувшими свои дома или изгнанными еврейскими военизированными группами.

Толпы фанатов с палестинскими флагами собрались на стадионе "Долайммаунт" в Дублине, а выручка была направлена на организации, поддерживающие палестинских беженцев. Среди зрителей был президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Несколько дней спустя Ирландия попала в заголовки новостей, признав палестинское государство, присоединившись к Испании и Норвегии в спорном решении, которое вызвало осуждение Израиля.

Ирландия известна своей твердой поддержкой палестинского дела и ранее выступала против Израиля в случае геноцида в Международном суде.

Хотя окончательный счет показал победу палестинской стороны со счетом 2-1, матч himself был более важен.

"Вести команду на поле было незабываемо", - прокомментировала 25-летний капитан Мира Натур, вернувшаяся к своей работе врача в больнице в Бефлееме на Западном берегу. "Это был момент, полный гордости и сильного чувства достижения. Не только для меня, но и для всей команды и нашей нации. Это было символом нашей стойкости; представляя Палестину на международной арене, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся".

Абуайта, teammate, которая путешествует между Бефлеемом и Францией, чтобы поддержать перемещенных палестинских женщин и детей, поделилась своими "невероятными" впечатлениями от возвращения к соревновательному футболу, чувствуя прилив эмоций.

Последний раз она играла в финале Кубка Палестины своей команды, описав чувство как "невероятное", с усиленным чувством гордости, надевая форму команды. "С учетом всего, что происходит в последнее время, это похоже на двойные мурашки".

'Сестры' воссоединяются

Игроки палестинской команды приехали из разных backgrounds, путешествуя в Ирландию из оккупированного Западного берега и Восточного Иерусалима, а также из глобальной диаспоры, находящейся за десятки тысяч миль от родины.

Пять игроков из Западного берега, в том числе Абуайта, должны были проехать до Иордании и лететь соответственно из аэропорта королевы Алии. Хотя расстояние может быть коротким, поездка состояла из трех контрольных пунктов, делая поездку длиной в десять часов.

К сожалению, ни один игрок из Газы, находящийся под израильской блокадой, не смог присоединиться к команде.

"К сожалению, у нас нет игроков из Газы в нашей команде. Одной из основных причин этого является блокада, наложенная на жителей Газы с 2007 года", - сказала менеджер команды Дима Юсеф.

"Это означает, что гражданам трудно покинуть анклав без разрешения, выданного израильским правительством, которое известно своей сложностью в получении", - добавила Юсеф, представляющая Палестинскую футбольную ассоциацию.

Другие игроки присоединились из палестинской диаспоры, проживающей в Германии, Швеции, Канаде и Саудовской Аравии.

18-летний вратарь Шарлотт Филипс родилась в Канаде у бахрейнского отца и палестинской матери.

Дедушка и бабушка Филипса, Джордж и Одетт, лично пережили трагедию, потеряв членов семьи перед ними.

В середине 70-х они были вынуждены покинуть Иерусалим и поселиться в Канаде, открыв успешный палестинский ресторан в Торонто, рассказала Филипс, теперь студентка того же университета в Торонто.

"Я не всегда полностью могу понять их борьбу", - призналась Филипс. "Я понимаю, что значит быть палестинцем в Канаде, но не знаю, что значит быть палестинцем, живущим в оккупированной Палестине. Поэтому играть в матче, подобном тому, что был в Ирландии, перед моей тетей и дядей было важным моментом в истории нашей семьи".

Тем не менее, каждая встреча команды, такая как матч в Ирландии, эмоционально заряжена.

"Это было так невероятно эмоционально", - вспоминает Филипс.

"Мы играем за тех, кто потерял жизни, за футболистов и спортсменов, жестоко убитых. В Газе все стадионы были разрушены, не осталось места для спортсменов, чтобы играть. То, что мы все еще стоим и продолжаем борьбу в Палестине, это большая честь", - выразила она.

С тех пор, как игра в Дублине, tanto мужская, как и женская футбольные команды Палестины приняли участие в нескольких международных товарищеских матчах. Мужская команда все еще борется за место в 2026 году FIFA World Cup в США, Мексике и Канаде, после своей впечатляющей игры в азиатской группе этим летом.

"Футбол служит маяком надежды и единства для нашего народа. Он дает нам платформу, чтобы рассказать нашу историю - мы больше, чем просто конфликт", - заявила капитан команды Натур.

Прежде всего, это вдохновляет молодое поколение представлять более светлое будущее, несмотря на обстоятельства. Посмотрев на моих товарищей по команде, каждый из которых имеет свой уникальный опыт и навыки, я вспоминаю, что мы не просто спортсмены, а влиятельные лица и чемпионы нашей страны tanto на поле, как и вне его.

Путешествие палестинской женской футбольной команды в Дублин стало знаковым моментом на Ближнем Востоке, так как это был первый раз, когда старшая палестинская женская команда выступала в Европе, привлекая внимание всего мира. Несмотря на продолжающиеся конфликты и осуждение Израиля, Ирландия признала палестинское государство после матча, еще больше подчеркивая влияние команды на мировой арене.

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