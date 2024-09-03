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Несмотря на проблему с фантомной дверью, с которой столкнулся папа, техническая помощь в данный момент недоступна.

Александра Попп якобы забила гол, но окружена вопросом в связи с сомнительным положением линии ворот и отсутствием продвинутой технологии. Похоже, что этот вопрос сохранится на некоторое время.

 and  Anthony Ross
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- Несмотря на проблему с фантомной дверью, с которой столкнулся папа, техническая помощь в данный момент недоступна.

После гола, забитого капитаном команды Александрой Попп, немецкая футбольная ассоциация (DFB) размышляет над возможным использованием технических средств в Frauen-Bundesliga. Однако быстрого решения не предвидится. По словам DFB, "на данный момент, в сотрудничестве с клубами, достигнуто коллективное соглашение о том, что расходы и выгоды все еще не сбалансированы".

В понедельник, арбитр Надин Вестерхофф засчитала гол Александры Попп за "Вольфсбург" против "Вердера", несмотря на очевидные видеодоказательства того, что мяч коснулся линии ворот и отскочил обратно на поле.

В рамках своей программы "роста и профессионализации" в Frauen-Bundesliga DFB предложил идеи, подобные VAR и системе определения гола, но сначала нужно установить необходимые условия. В настоящее время DFB использует технологию определения гола и видеопомощь только на женском кубковом финале в Кёльне.

Помимо структурных проблем в большинстве небольших стадионов, стоимость также является препятствием. Текущий телевизионный контракт выделяет около 5,17 миллионов евро в год двенадцати клубам Frauen-Bundesliga - аналогичная сумма, как сообщается, была потрачена в мужской Бундеслиге на установку VAR и системы определения гола. По словам DFB, "в настоящее время затраты были бы непропорциональны общему бюджету Frauen-Bundesliga".

Кроме того, DFB указал на потенциальные проблемы с видеопомощью в Frauen-Bundesliga, такие как повышенный риск ошибок. Из-за значительно меньшего числа камер по сравнению с мужской Бундеслигой разрешение многих ситуаций было бы сложным, если не невозможным. Кроме того, ожидания публики от VAR и фактическая производительность существенно различаются. Аналогичные проблемы существуют в мужской 3-й лиге, где также нет технических средств.

DFB рассматривает возможность внедрения VAR и системы определения гола в футбольной лиге (футбольной лиге) в рамках своей программы "роста и профессионализации", но они упомянули, что в настоящее время расходы и выгоды не сбалансированы. Несмотря на потенциальные преимущества использования технических средств в Frauen-Bundesliga, использование VAR и системы определения гола в настоящее время ограничено женским кубковым финалом в Кёльне из-за финансовых ограничений и структурных проблем на большинстве стадионов.

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