Несмотря на превышение ожиданий, акции Nvidia продолжают снижаться в стоимости.

Эксперты ожидали квартальную выручку в размере $28,8 миллиарда. Как выразился Мэтт Бритцман, аналитик из Hargreaves Lansdown, "Nvidia продолжает опережать тренды". Впечатляюще, но выручка Nvidia взлетела до $16,5 миллиарда, что на 168% больше, чем в прошлом году.

Однако реакция инвесторов suggerirovala, что этого оказалось недостаточно, чтобы порадовать рынок, отметил Бритцман. "Теперь речь идет не просто о превышении прогнозов, а о том, чтобы их опередить. И сегодняшние результаты, похоже, оставили инвесторов слегка разочарованными". Растет беспокойство о том, что рост Nvidia, стимулируемый взрывом обучения с подкреплением (ML), может свидетельствовать о возвращении к норме.

Ранее Nvidia в основном воспринималась как поставщик чипов для видеокарт для игровых ПК. Однако ее продвинутые полупроводники имеют широкий спектр применений в новых ML-приложениях, требующих значительной вычислительной мощности. Крупные игроки, такие как Microsoft, Google, Meta, Tesla и Amazon, в настоящее время используют технологию Nvidia для своих ML-моделей.

Рост Nvidia на фондовом рынке ненадолго замедлился в июле, когда возникли вопросы о скорых прибылях от генеративного ML. Однако стоимость акций с тех пор восстановилась и почти достигла пиковых значений нескольких месяцев назад, когда компания ненадолго стала самой дорогой в мире по рыночной капитализации.

В будущем компания продолжает прогнозировать рост выручки, о котором могут только мечтать большинство организаций. Для следующего квартала она планирует выручку в размере $32,5 миллиарда, что снова превышает прогнозы аналитиков (31,7 миллиарда долларов).

Спрос на полупроводники Nvidia, в частности Hopper, впечатляет. Hopper - это линейка микропроцессоров, в том числе H100, флагманский продукт Nvidia, который пользуется большим спросом и стоит десятки тысяч долларов за единицу.

Несмотря на то, что Nvidia существенно превзошла прогнозы аналитиков, инвесторы выразили разочарование результатами компании, что свидетельствует о необходимости непрерывно опережать ожидания. Это разочарование, возможно, связано с возросшими ожиданиями рынка из-за постоянного успеха Nvidia в области других передовых технологий, таких как обучение с подкреплением.

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