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Несмотря на предостережения известных республиканских чиновников, избирательные органы Джорджии настаивают на пересчете бюллетеней вручную.

Братья бывшего президента Дональда Трампа, руководящие избирательной комиссией штата Джорджия, поддержали спорный регламент в прошлую пятницу. Этот законопроект предусматривает ручной подсчет голосов, nueve в голосующих станциях в день выборов, вопреки единым возражениям со стороны...

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Несмотря на предостережения известных республиканских чиновников, избирательные органы Джорджии настаивают на пересчете бюллетеней вручную.

Решение было принято со счетом 3-2, при этом трое сторонников бывшего президента Трампа поддержали его, а демократический представитель и независимый назначенец от республиканцев на совете резко возражали против него, называя его излишним шагом, который может потенциально задержать результат президентских выборов в этом ключевом штате.

Ранее офис генерального прокурора штата Джорджия, возглавляемый республиканцем Крисом Карром, советовал республикански контролируемому совету, что это действие, скорее всего, является незаконным, учитывая, что государственные регламенты не уполномочивают местных работников избирательных комиссий вручную подсчитывать голоса до официального подсчета.

"Эти предложенные регламенты не имеют никакой правовой основы - они именно тот вид незаконного законодательства, которое агентства не могут издавать", - заявило в меморандуме офис генерального прокурора.

Офис также предупредил совет, что может быть уже слишком поздно для таких изменений - и судьи могут даже воспрепятствовать им из-за установленных прецедентов, призывающих сохранять текущее состояние накануне выборов.

"Совет рискует вторгнуться в конституционную власть Джорджии по законодательству. Когда такое вторжение происходит, регламент совета, скорее всего, будет признан недействительным, если его оспорят", - предостерегла совет Элизабет Янг, старший юрист в офисе генерального прокурора, в письме в четверг, призывая их воздержаться от превышения своих полномочий.

В частности, Янг указала, что несколько предложений по расширению ролей наблюдателей на выборах и изменению процедур голосования по почте "с высокой вероятностью" будут признаны недействительными, если их оспорят. Она также подчеркнула, что спорное предложение совета о повышении ручного подсчета голосов не имеет никакой правовой основы и, скорее всего, будет незаконным действием совета.

Эти опасения отражают те, которые были выражены секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, который в прошлом критиковал республикански большинство совета как "беспорядок".

"Мы подходим к выборам слишком быстро", - сказал Раффенспергер, республиканец, CNN в четверг. "Мы находимся в 50 днях от наших выборов. На самом деле, мы находимся всего в трех неделях от начала досрочного голосования, и просто уже слишком поздно в этом цикле".

Преобразование избирательной комиссии в одном из ключевых штатов на выборах 2024 года подчеркивает, как определенные республиканцы, которые сомневаются в результатах президентских выборов 2020 года, теперь занимают важные роли в создании правил выборов и, в некоторых районах, в надзоре за выборами.

Джанелл Кинг, республиканский член совета штата по выборам, которую хвалил бывший президент Трамп в прошлом месяце, заявила перед встречей, что изменения необходимы.

"К сожалению, несколько проблемных яблок, несколько ошибок здесь и там или даже двойной подсчет омрачают общие достижения многих наших избирательных офисов", - сказала Кинг. "Такой вопрос, сохраняем ли мы существующую систему, которая проще, или делаем некоторые поправки, чтобы улучшить нашу производительность".

Адвокат Раффенспергера направил в совет штата по выборам резкое двухстраничное письмо на этой неделе, утверждая, что новые правила невозможны, учитывая, что многие работники избирательных комиссий уже прошли обучение.

Раннее голосование в Джорджии начнется 15 октября. Если новые регламенты будут приняты, они могут вступить в силу не ранее 14 октября, что всего за 22 дня до всеобщих выборов.

Ранее совет по выборам штата возглавлялся секретарем штата Джорджия. Но после 2020 года Трамп пытался перевернуть свое поражение в штате Грузия, призывая Раффенспергера "найти" необходимые голоса, чтобы обеспечить победу. Раффенспергер отказался, что привело к тому, что республикански контролируемый законодательный орган штата удалил секретаря в качестве члена совета.

Совет штата по выборам не сертифицирует результаты никаких выборов. Однако он устанавливает регламенты, которые руководят администраторами выборов и местными советами, сертифицирующими результаты перед их передачей секретарю штата и затем губернатору. Совет штата по выборам также расследует нарушения на выборах.

В этом отчете также участвовали Сара Мюррей и Мунира Эльсамра из CNN.

Эта история развивается и будет обновляться.

Офис генерального прокурора штата Джорджия твердо верил, что предложенные регламенты были незаконными и не имели правовой основы, что могло привести к их недействительности, если бы они были оспорены в суде. Продолжающаяся политика, связанная с правилами выборов в Джорджии, привела к тому, что определенные республиканцы заняли ключевые роли в создании этих правил и надзоре за выборами.

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