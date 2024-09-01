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Несмотря на правые демонстрации, операции в ЦДЦ Цвиккау продолжаются

Множество людей выступили для поддержки ЛГБТК на параде в Цвикау, несмотря на противоположные демонстрации ультраправых, органы правопорядка находятся наготове, поддерживая спокойствие.

 and  Grigoriy Williams
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На фоне демонстраций правых, работы в ГСУ в Цвиккау продолжаются без перебоев.
На фоне демонстраций правых, работы в ГСУ в Цвиккау продолжаются без перебоев.

- Несмотря на правые демонстрации, операции в ЦДЦ Цвиккау продолжаются

С правым крылом, многочисленные индивиды радовались участию в Дне гордости (CSD) в Цвиккау. По данным полиции, мероприятие прошло в основном мирно. До CSD полиция Цвиккау тщательно готовилась к своей работе. Совпав с CSD, крайняя партия III. Weg объявила контрмероприятие. Авторитеты оценили, что около 800 участников CSD присутствовали. Сначала сообщалось о присутствии около 150 контрпротестующих. До конца мероприятия, по данным полиции, не произошло эскалаций.

Чтобы обеспечить безопасность CSD, группа потенциальных участников правого марша, собравшаяся на центральном вокзале, была задержана и сопровождена к месту проведения на Георгиенплац с достаточным временем и пространством, сообщила полиция. Кроме того, маршрут марша был значительно сокращен.

Расследования по фактам нарушения конституционных знаков

После мероприятия полиция открыла шесть расследований по фактам нарушения конституционных знаков и два по фактам оскорбительных высказываний, как сообщается. Кроме того, было выявлено семь нарушений закона об собраниях. В полдень в социальных сетях распространилось ложное сообщение о ножевом ранении в центре города, сообщила полиция: "Это было полностью выдумано".

По данным отчетов, всего 477 офицеров обеспечивали безопасность мероприятия. По словам фотографа dpa, также были задействованы две водомета, бронированный полицейский автомобиль и вертолет.

В августе полиция охраняла CSD в Баутцене. Примерно 1000 участников CSD встретились с примерно 680 людьми из ультраправой среды. Полиция возбудила 14 уголовных дел и семь административных правонарушений. В том числе одно дело о телесных повреждениях, два дела о разжигании ненависти и одно дело о использовании символов незаконных и террористических организаций.

День гордости (CSD) ежегодно проходит в многочисленных городах мира, вспоминая события, произошедшие 28 июня 1969 года в Нью-Йорке: полиция прервала работу бара на Кристофер-стрит, что вызвало многодневные демонстрации геев, лесбиянок и трансгендеров, среди прочих. CSD служит напоминанием о их правах.

Контрдемонстрация крайней партии III. Weg во время CSD была мирно нейтрализована властями. После CSD проводились расследования по фактам нарушения конституционных знаков и оскорбительных высказываний во время демонстрации.

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