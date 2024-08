- Несмотря на полный рабочий день, многие тюрингианцы могут содержаться на скромных пенсионных выплатах.

В Тюрингии многие люди сталкиваются с низкой пенсией, несмотря на десятилетия уплаты взносов. По данным правительства, полученным немецким пресс-агентством в Берлине, более 256 000 работающих полный рабочий день, уплачивающих социальные взносы, получат максимальную пенсию в размере 1300 евро после 45 лет стабильных взносов.

Министерство труда федерального правительства утверждает, что предположение, сделанное в вопросе - постоянная корреляция дохода на протяжении всей трудовой деятельности, - нереалистично. По данным правительства, примерно 321 000 человек в Тюрингии получат пенсию менее 1300 евро, если они сохранят свой нынешний доход.

Низкие пенсии распространены в Восточной Германии. После полной трудовой деятельности многие в Восточной Германии получают пенсию менее 1300 евро. По всей стране это затронет почти треть работающих полный рабочий день - почти половину на востоке, как сообщается.

С 2012 года стандартный пенсионный возраст постепенно повышается с 65 до 67 лет. Для лиц, застрахованных в течение длительного времени, требуется 35 лет взносов для получения пенсии по старости. Для лиц с особенно длительным страховым стажем требуется 45 лет. Некоторые возрастные группы могут уйти на пенсию досрочно без штрафов до своего 67-го дня рождения, при условии, что они уплатили взносы в течение 35 лет. Для лиц, родившихся в 1964 году или позже, пенсионный возраст составляет 67 лет, даже после 35 лет уплаты взносов. В theory, one can retire early without penalties after 45 years of insurance.

Несмотря на десятилетия уплаты взносов, многие пенсионеры в Тюрингии сталкиваются с низкой пенсией, с максимальным размером 1300 евро. Ожидается, что эта ситуация затронет примерно 321 000 человек, если их доходы останутся прежними.

