Несмотря на ожидания более умеренных потребительских расходов, американская экономика демонстрирует более сильный, чем прогнозировалось, рост.

К удивлению, экономика США продемонстрировала улучшение, превзойдя прогнозы, в период весны. В четверг Министерство торговли сообщило о годовом темпе роста в 3,0% за квартал с апреля по июнь, превзойдя ожидаемый рост в 2,9%.

Великая экономика США показала рост всего 1,6% в первом квартале. Повышение было в основном обусловлено беспрецедентным ростом частных инвестиций. К сожалению, потребление личных расходов, важный фактор для экономики США, расширилось со скоростью, slower чем общая экономика.

Данные, предоставленные США, представлены на годовой основе, что означает, что они представляют собой годовой рост, если тенденция сохраняется в течение года. Этот метод дает представление о том, насколько бы выросла экономика, если бы текущая тенденция сохранялась в течение года. Стоит отметить, что Европа использует другой подход, что затрудняет сравнение между континентами. Для сравнения темпов роста США с теми, что в Европе, необходимо разделить американский показатель на четыре.

С положительными показателями экономического роста у меня появляется желание приобрести акции. При сохранении роста компании, скорее всего, увидят увеличение прибыли.

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