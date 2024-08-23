Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиГолод

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)

- Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

Американские попытки остановить конфликт в Судане, происходящий в Швейцарии, не привели к желаемым результатам в плане прекращения огня. Тем не менее, гуманитарная помощь нуждающемуся населению была несколько усилена. Надеясь на дальнейшие успехи в прекращении огня, признал Том Перриелло, специальный представитель США по Судану.

Цель состояла в том, чтобы убедить солдат СВС и группы милиции, такие как РСФ, согласиться на перемирие. К сожалению, СВС отказался от приглашения на встречу. Вместо этого технические эксперты в основном погрузились в обсуждение потенциальных возможностей помощи.

РСФ направил представителей; тем не менее, конфликт не только продолжался, но и усиливался в районах, таких как Эль-Фашер, Северный Дарфур, что привело к более чем 100 гражданским жертвам, как сообщил Перриелло в Twitter.

Кровавая борьба за власть

В богатом ресурсами Судане с апреля 2023 года правительственные войска и милиции вовлечены в смертельную борьбу за власть. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, согласно данным Всемирной продовольственной программы (ВПП). Более 25 миллионов человек, более половины населения страны, находятся на грани голода.

Кроме того, вспышки холеры были зарегистрированы, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта смертельно опасная диарея вызывается бактериями, распространяющимися через загрязненную воду и плохие санитарные условия.

Установлен пограничный переход в Чад

Перриелло назвал установление пограничного перехода в Чад одним из результатов усилий. В результате, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 15 грузовиков с гуманитарной помощью и семенами въехали в страну через Адре, Чад. Он ожидает многих других грузовиков, как заявил. Существуют соглашения о расширении поставок гуманитарной помощи через как минимум два дополнительных маршрута: Порт Судан и Сеннар, расположенный к югу от страны.

Оба СВС и РСФ обвиняются в серьезных нарушениях прав человека, в том числе сексуальном насилии. По крайней мере, милиции, связанные с РСФ, согласились на кодекс поведения, включающий минимальные стандарты, которым должны следовать все солдаты, заявил Перриелло.

Несмотря на установление пограничного перехода в Чад для гуманитарной помощи, ситуация в Судане остается критической. Конфликт привел к значительному увеличению голода среди населения. Более 25 миллионов человек, более половины населения страны, балансируют на грани голода, согласно данным различных организаций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Всё больше жителей покидают Покровск на востоке Украины из-за продвижения российских войск.
Политика

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли
Политика

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Политика

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы. Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.
Общество

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых Поп-звезда Робби Уильямс очаровал политического деятеля "Зелёных" в Гамбурге, поцеловав и исполнив для неё песню во время концерта в городе. Дженни Ясберг, давняя поклонница британского поп-звезды и со-руководитель гамбургских "Зелёных", находилась в первом ряду на шоу. После

 and  James Williams
Для участников Общедоступно