- Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

Американские попытки остановить конфликт в Судане, происходящий в Швейцарии, не привели к желаемым результатам в плане прекращения огня. Тем не менее, гуманитарная помощь нуждающемуся населению была несколько усилена. Надеясь на дальнейшие успехи в прекращении огня, признал Том Перриелло, специальный представитель США по Судану.

Цель состояла в том, чтобы убедить солдат СВС и группы милиции, такие как РСФ, согласиться на перемирие. К сожалению, СВС отказался от приглашения на встречу. Вместо этого технические эксперты в основном погрузились в обсуждение потенциальных возможностей помощи.

РСФ направил представителей; тем не менее, конфликт не только продолжался, но и усиливался в районах, таких как Эль-Фашер, Северный Дарфур, что привело к более чем 100 гражданским жертвам, как сообщил Перриелло в Twitter.

Кровавая борьба за власть

В богатом ресурсами Судане с апреля 2023 года правительственные войска и милиции вовлечены в смертельную борьбу за власть. Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, согласно данным Всемирной продовольственной программы (ВПП). Более 25 миллионов человек, более половины населения страны, находятся на грани голода.

Кроме того, вспышки холеры были зарегистрированы, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта смертельно опасная диарея вызывается бактериями, распространяющимися через загрязненную воду и плохие санитарные условия.

Установлен пограничный переход в Чад

Перриелло назвал установление пограничного перехода в Чад одним из результатов усилий. В результате, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 15 грузовиков с гуманитарной помощью и семенами въехали в страну через Адре, Чад. Он ожидает многих других грузовиков, как заявил. Существуют соглашения о расширении поставок гуманитарной помощи через как минимум два дополнительных маршрута: Порт Судан и Сеннар, расположенный к югу от страны.

Оба СВС и РСФ обвиняются в серьезных нарушениях прав человека, в том числе сексуальном насилии. По крайней мере, милиции, связанные с РСФ, согласились на кодекс поведения, включающий минимальные стандарты, которым должны следовать все солдаты, заявил Перриелло.

Несмотря на установление пограничного перехода в Чад для гуманитарной помощи, ситуация в Судане остается критической. Конфликт привел к значительному увеличению голода среди населения. Более 25 миллионов человек, более половины населения страны, балансируют на грани голода, согласно данным различных организаций.

Читайте также: