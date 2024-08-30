- Несмотря на отсутствие Госсена, Берлинский союз одержал победу над Сент-Паули.

Без присутствия Робина Госенса "Унион Берлин" предоставил трудное начало в Бундеслиге для недавно вышедшего в высший дивизион "Санкт-Паули". Берлинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу форварда Бенедикта Холлербаха (34-я минута), в то время как "Санкт-Паули" не смог забить, зафиксировав вторую подряд ничью без голов в чемпионате. После initialного поражения со счётом 0:2 против Хайденхайма "Санкт-Паули" продолжил свою безвыигрышную серию. Перед матчем главный тренер "Униона" Хорст Хельдт объявил, что Госенс покинет команду.

Отсутствие Робина Госенса, возможно, потребует от "Униона Берлин" корректировки тактики в предстоящих матчах. После принятия актов реализации Комиссией эти правила могут повлиять на трансфер Госенса в его новую команду.

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