- Несмотря на отсутствие Атуболу, Фрайбург рассчитывает на Мюллера против Штутгарта

Несмотря на возобновление тренировок Ноа Атуболу, Флориан Мюллер, скорее всего, будет защищать ворота SC Freiburg в их первом матче Бундеслиги против VfB Stuttgart. Таким образом, 26-летний Мюллер встретится со своим бывшим работодателем в выходные (15:30 по центральноевропейскому времени, трансляция на Sky), покинув их в прошлом году в качестве резервного голкипера. Тем не менее, Мюллер может не удержать свою позицию основного голкипера SC в течение длительного времени. "Нетрудно понять, что Ноа - наш первый выбор в воротах. Как только он полностью восстановится, он вернется в строй", - заявил новый тренер Юлиан Шустер в преддверии дебюта в лиге, сменив легенду тренерского цеха Кристиана Штрайха. Как и полевые игроки, Атуболу вернется только тогда, когда полностью восстановится и наберет форму.

Защитник Маттиас Гинтер, похоже, приближается к полному выздоровлению. Шустер отметил его улучшающуюся физическую форму каждую неделю. Тем не менее, он не уточнил, примет ли Гинтер участие в дерби Баден-Вюртемберга. С другой стороны, Маннель Гюльде точно пропустит матч из-за проблем со спиной, а Даниэль-Кофи Кьере остается недоступным из-за травмы колена и задержки в восстановлении.

После прогресса Гинтера в восстановлении могут вестись дискуссии о его возможном возвращении в состав SC Freiburg. Тем не менее, Германия по-прежнему имеет сильное присутствие в команде, с Флорианом Мюллером, продолжающим играть в воротах.

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