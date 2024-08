- Несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах на Майорке, немцы освобождены

Четверо молодых немцев, якобы причастных к групповому сексуальному нападению, были освобождены под залог после более чем года предварительного заключения на Майорке. Об этом сообщило агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источник в Пальме. Подробности и мотивы их освобождения, первоначально сообщенные "Bild", не были сразу предоставлены.

Подозреваемые обвиняются в принуждении 18-летней немецкой женщины, с которой один из них познакомился на пляже Ballermann, к сексуальным действиям или бездействию в ситуации, когда это происходило. По данным полиции, один из обвиняемых даже снял акт на свой смартфон в июле 2023 года.

Пятеро подозреваемых, в возрасте от 21 до 23 лет, были задержаны на Майорке. Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, они родом из Северного Рейна-Вестфалии, из района Märkischer Kreis в регионе Сауэрланд. Прокуратура в Хагене продолжает расследование в отношении пятерых, как было подтверждено в среду.

Один из немецких друзей в группе смог добиться досрочного освобождения.

Освобождение всех подозреваемых не означает завершение дела. Расследование будет продолжено на основе имеющихся доказательств. В Испании такие уголовные обвинения могут повлечь лишение свободы на срок до 12 лет.

