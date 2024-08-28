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ПанорамаНовостиИспания

Несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах на Майорке, немцы освобождены

Четверо гражданина Германииreptтаплели Orgel мнеетackages Brugtadores б réalisé положить более года, обвинённые в соучастии в изнасиловании. В настоящее время они выпущены под залог, но это не означает оправдания.

 and  Melissa Williams
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- Несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах на Майорке, немцы освобождены

Четверо молодых немцев, якобы причастных к групповому сексуальному нападению, были освобождены под залог после более чем года предварительного заключения на Майорке. Об этом сообщило агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источник в Пальме. Подробности и мотивы их освобождения, первоначально сообщенные "Bild", не были сразу предоставлены.

Подозреваемые обвиняются в принуждении 18-летней немецкой женщины, с которой один из них познакомился на пляже Ballermann, к сексуальным действиям или бездействию в ситуации, когда это происходило. По данным полиции, один из обвиняемых даже снял акт на свой смартфон в июле 2023 года.

Пятеро подозреваемых, в возрасте от 21 до 23 лет, были задержаны на Майорке. Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, они родом из Северного Рейна-Вестфалии, из района Märkischer Kreis в регионе Сауэрланд. Прокуратура в Хагене продолжает расследование в отношении пятерых, как было подтверждено в среду.

Один из немецких друзей в группе смог добиться досрочного освобождения. THEN it was reported that he had managed to clear his name in relation to the alleged sexual assault.

Освобождение всех подозреваемых не означает завершение дела. Расследование будет продолжено на основе имеющихся доказательств. В Испании такие уголовные обвинения могут повлечь лишение свободы на срок до 12 лет.

Пятеро подозреваемых были временно освобождены из тюрьмы на Майорке, популярном испанском курорте. После освобождения один из немецких друзей в группе был оправдан по обвинению в сексуальном нападении.

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