Несмотря на обстоятельства, почему Нетаньяху продолжает отдыхать вечером?

7 октября будет вечно грустным, это несомненно. Но Израиль разрывается от горя, потому что премьер-министр Нетаньяху не освобождает заложников из лап ХАМАС. Страна этого не заслуживает, особенно храбрые выжившие после теракта.

Когда Рэйчел Бен-Иегуда и ее дочь бросились в укрытие в кибуце Нир Оз утром 7 октября, они думали, что хаос снаружи - это просто еще одна обычная воздушная тревога. Ракеты из Газы, как и дважды в месяц, скоро пролетят мимо. Но в дело вступает другой вид взрыва. Автоматная стрельба. Взрывы гранат, выстрелы танков, повсюду. Слышны арабские голоса.

Следующие 12 часов будут наполнены стрельбой и взрывами, без единой минуты тишины. Но Рэйчел и ее дочь останутся в тишине. Никто снаружи не услышит их присутствия. Рэйчел сооружает баррикаду для дверного замка из лодки и частей пылесоса. Ее руки дрожат неконтролируемо, делая задачу трудной.

Рэйчел уверена, что дверь не устоит. Поэтому она тихо собирает книги с полки и ставит их в качестве баррикады перед дверью. Она думает: "По крайней мере, нас не убьют, просто ранят". Бесполезно, бормочет дочь. "Мы умрем". Первая книга, которую Рэйчел может схватить, - это историческая книга о Холокосте. Она показывает ее своей дочери и шепчет: "Я надеюсь, что история повторится на этот раз".

Слушая рассказ Рэйчел Бен-Иегуды о ее ужасающем опыте выживания, трудно не представить себе, как вы бы делили ее участь в темной, душной комнате. Внезапно террористы бегают из дома в дом. Они стоят перед дверью укрытия пять раз, почти стуча в нее. В конце концов, они теряют интерес и уходят.

Рэйчел почувствовала себя "предательской" в течение тех 12 часов в укрытии. Она почувствовала себя покинутой своей страной, своей армией в опасности. И Рэйчел Бен-Иегуда все еще чувствует себя предательской сегодня. Она, которая проявила невероятное мужество и стойкость в лицом к лицу с огромными трудностями, достигает своего предела при мысли о 101 заложнике, все еще находящемся в плену у ХАМАС. "Для вас они - имена и фотографии", - говорит она своей аудитории. "Для меня они - некоторые из моих ближайших друзей. Родители моих друзей. Дети моих друзей. Я знаю их голоса".

Рэйчел использует свое мужество и стойкость сегодня, чтобы бороться за обмен заложниками с ХАМАСом. Как и многие израильтяне, которые делают это уже 365 дней. Значительная часть этого населения в 10 миллионов человек, которые регулярно выходят на улицы Израиля за освобождение заложников, никогда не участвовали в протестах в Германии. Ни за что.

Они все чувствуют себя преданными своим правительством и несут это разочарование. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал все 13 лет назад, чтобы освободить израильского солдата из лап террористов. 1023 палестинских заключенных были освобождены в обмен. Сегодня Нетаньяху, кажется, делает все, чтобы сорвать сделку с ХАМАСом, и добровольно принимает распад Израиля.

У него есть причины - политические или военные, и все они валидны. Но они все еще имеют вес, потому что для израильского правительства жизни 101 похищенных, изнасилованных и изнасилованных в туннелях Газы не кажутся столь же ценными, как их собственное удержание власти.

Рэйчел часто не спит ночами, думая о своих похищенных соседях. У друга Рэйчел уже похоронен свой сын. Ее дочь находится в плену в Газе. "Она больше не может спать или есть", - описывает Рэйчел состояние своего друга. И каждый, кто слышит это, знает, что жизнь этой матери можно описать одним словом: невыносимая. То, что Биньямин Нетаньяху, кажется, спит спокойно по ночам, трудно поверить.

В ужасном испытании рука Рэйчел дрожала, когда она укрепила дверь книгами, голос был полон страха, когда она шептала: "По крайней мере, мы не умрем, просто будем ранены". Мысль о 101 заложниках, все еще находящихся в плену у ХАМАСа, которых Рэйчел знала лично, причиняет ей неисчерпаемую боль и гнев на премьер-министра Нетаньяху.

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