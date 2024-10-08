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Несмотря на обстоятельства, почему Нетаньяху продолжает отдыхать вечером?

Израиль переживает глубокую Alexandru

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут
Родственники заключенных интенсивно пытаются вернуть разложившиеся останки своих близких из Газа.
Родственники заключенных интенсивно пытаются вернуть разложившиеся останки своих близких из Газа.

Несмотря на обстоятельства, почему Нетаньяху продолжает отдыхать вечером?

7 октября будет вечно грустным, это несомненно. Но Израиль разрывается от горя, потому что премьер-министр Нетаньяху не освобождает заложников из лап ХАМАС. Страна этого не заслуживает, особенно храбрые выжившие после теракта.

Когда Рэйчел Бен-Иегуда и ее дочь бросились в укрытие в кибуце Нир Оз утром 7 октября, они думали, что хаос снаружи - это просто еще одна обычная воздушная тревога. Ракеты из Газы, как и дважды в месяц, скоро пролетят мимо. Но в дело вступает другой вид взрыва. Автоматная стрельба. Взрывы гранат, выстрелы танков, повсюду. Слышны арабские голоса.

Следующие 12 часов будут наполнены стрельбой и взрывами, без единой минуты тишины. Но Рэйчел и ее дочь останутся в тишине. Никто снаружи не услышит их присутствия. Рэйчел сооружает баррикаду для дверного замка из лодки и частей пылесоса. Ее руки дрожат неконтролируемо, делая задачу трудной.

Рэйчел уверена, что дверь не устоит. Поэтому она тихо собирает книги с полки и ставит их в качестве баррикады перед дверью. Она думает: "По крайней мере, нас не убьют, просто ранят". Бесполезно, бормочет дочь. "Мы умрем". Первая книга, которую Рэйчел может схватить, - это историческая книга о Холокосте. Она показывает ее своей дочери и шепчет: "Я надеюсь, что история повторится на этот раз".

Слушая рассказ Рэйчел Бен-Иегуды о ее ужасающем опыте выживания, трудно не представить себе, как вы бы делили ее участь в темной, душной комнате. Внезапно террористы бегают из дома в дом. Они стоят перед дверью укрытия пять раз, почти стуча в нее. В конце концов, они теряют интерес и уходят.

Рэйчел почувствовала себя "предательской" в течение тех 12 часов в укрытии. Она почувствовала себя покинутой своей страной, своей армией в опасности. И Рэйчел Бен-Иегуда все еще чувствует себя предательской сегодня. Она, которая проявила невероятное мужество и стойкость в лицом к лицу с огромными трудностями, достигает своего предела при мысли о 101 заложнике, все еще находящемся в плену у ХАМАС. "Для вас они - имена и фотографии", - говорит она своей аудитории. "Для меня они - некоторые из моих ближайших друзей. Родители моих друзей. Дети моих друзей. Я знаю их голоса".

Рэйчел использует свое мужество и стойкость сегодня, чтобы бороться за обмен заложниками с ХАМАСом. Как и многие израильтяне, которые делают это уже 365 дней. Значительная часть этого населения в 10 миллионов человек, которые регулярно выходят на улицы Израиля за освобождение заложников, никогда не участвовали в протестах в Германии. Ни за что.

Они все чувствуют себя преданными своим правительством и несут это разочарование. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал все 13 лет назад, чтобы освободить израильского солдата из лап террористов. 1023 палестинских заключенных были освобождены в обмен. Сегодня Нетаньяху, кажется, делает все, чтобы сорвать сделку с ХАМАСом, и добровольно принимает распад Израиля.

У него есть причины - политические или военные, и все они валидны. Но они все еще имеют вес, потому что для израильского правительства жизни 101 похищенных, изнасилованных и изнасилованных в туннелях Газы не кажутся столь же ценными, как их собственное удержание власти.

Рэйчел часто не спит ночами, думая о своих похищенных соседях. У друга Рэйчел уже похоронен свой сын. Ее дочь находится в плену в Газе. "Она больше не может спать или есть", - описывает Рэйчел состояние своего друга. И каждый, кто слышит это, знает, что жизнь этой матери можно описать одним словом: невыносимая. То, что Биньямин Нетаньяху, кажется, спит спокойно по ночам, трудно поверить.

В ужасном испытании рука Рэйчел дрожала, когда она укрепила дверь книгами, голос был полон страха, когда она шептала: "По крайней мере, мы не умрем, просто будем ранены". Мысль о 101 заложниках, все еще находящихся в плену у ХАМАСа, которых Рэйчел знала лично, причиняет ей неисчерпаемую боль и гнев на премьер-министра Нетаньяху.

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