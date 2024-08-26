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Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе.

 and  Ann Bradley
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Взрывоопасное уничтожение дронов в небе северной Израиля
Взрывоопасное уничтожение дронов в небе северной Израиля

Несмотря на недавние вооруженные столкновения, правительство США сообщает о прогрессе в мирных переговорах в Газе.

За выходные атаки с использованием ракет и дронов, якобы совершенные Хезболлой, не помешали посредникам выполнить свои задачи в Каире. Представитель США Бретт МакГерк принял решение продлить свой визит в Египет на один дополнительный день, но, согласно заявлению Кирби, он скоро уедет.

В соответствии с его заявлением, эти переговоры продолжатся в рамках специальной группы. Спикер предложил, что эти консультации могут продлиться еще несколько дней.

Переговоры в Каире сосредоточены на ведении переговоров о перемирии в конфликте между Израилем и радикальной исламской палестинской группой ХАМАС, базирующейся в секторе Газа. Ни Израиль, ни ХАМАС не участвуют непосредственно в этих переговорах. Вместо этого США, Катар и Египет выступают в качестве посредников в этих косвенных переговорах.

Одновременно Хезболла, союзник ХАМАС, взяла на себя ответственность за запуск около 340 ракет и значительного числа дронов в направлении Израиля в воскресенье. В качестве ответной меры израильские истребители, как сообщается, уничтожили несколько установок запуска ракет, принадлежащих Хезболле, поддерживаемой Ираном, согласно военным сообщениям.

После октября tensions в районе израильско-ливанской границы возросли. В последнее время были зафиксированы многочисленные обмены огня между Хезболлой и израильской армией.

Ситуация обострилась в последнее время из-за последних угроз, направленных против Израиля Ираном и его союзниками. После смерти лидера ХАМАС Исмаила Ханийя и военного лидера Хезболлы в Ливане Фуада Шукра в июле Иран и Хезболла угрожали Израилю ответными мерами. В ответ США, близкий союзник Израиля, усилил свое военное присутствие в регионе.

Эта война в Газе началась после внезапного масштабного нападения ХАМАС, признанного террористической организацией США и ЕС, и других радикальных палестинских групп на Израиль 7 октября. Согласно израильским сообщениям, в секторе Газа были убиты 1197 человек и еще 251 были взяты в заложники.

В результате Израиль проводит широкие военные операции в секторе Газа. Согласно неподтвержденным заявлениям ХАМАС, с тех пор были убиты более 40 400 человек.

В связи с угрозами со стороны Ирана и его союзников, таких как Хезболла, США, близкий союзник Израиля, усилили свое военное присутствие в регионе. Переговоры о прекращении огня в Каире ведут США, Египет и Катар, ведя переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС, но Хезболла, союзник ХАМАС, несет ответственность за запуск ракет и дронов в направлении Израиля.

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