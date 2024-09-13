Несмотря на многочисленные попытки, атаки беспилотных летательных аппаратов наносят ущерб, несмотря на неоднократные удары

11:16 Встреча между Кимом и Шойгу в ПхеньянеСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Встреча прошла в атмосфере исключительного доверия и товарищества, как заявили в Совете безопасности России. Это взаимодействие, как ожидается, существенно внесет вклад в реализацию оборонного соглашения, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. По словам Путина, это соглашение предусматривает "взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон". Западные страны обвиняют Россию в интеграции северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в свой конфликт на Украине. Чтобы усилить свою наступательную операцию на Украине, Россия, якобы, ищет помощь от стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Володин обвиняет НАТО в разжигании войны против РоссииГлава российского парламента Вячеслав Володин обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине. В телеграмм-послании Володин утверждает, что НАТО активно участвует в выборе российских городов для целевых атак, координирует военные развертывания с украинской армией и отдает приказы правительству в Киеве.

10:17 Мунц о угрозе Путина НАТО: "Угроза Путина теряет вес на Западе"На Западе растут опасения по поводу возможного эскалации, если Украине будет разрешено запускать ракетные атаки на российскую территорию. Действительно, президент России Владимир Путин вновь угрожал этой ситуацией. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц считает, что несколько факторов минимизируют credibility угроз Путина.

09:42 Здоровье Калесниковой ухудшается в тюрьмеПо словам сестры, заключенная белорусская оппозиционная лидер Мария Калесникова находится в критическом состоянии. Калесникова, которая выдерживала жестокие условия содержания в тюрьме в течение четырех лет, сейчас весит всего 45 кг при росте 1,75 м, как сообщила ее сестра Татьяна Хомич. Хомич ссылается на информацию от бывших заключенных и обвиняет власти в том, что они подвергают Калесникову длительному психологическому и физическому насилию. Министерство внутренних дел Белоруссии пока не ответило на запросы о условиях содержания Калесниковой. Калесникова, являющаяся символом сопротивления против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отбывает 11-летний срок за якобы заговор о захвате власти.

09:20 Договорено о развертывании бригады Литвы

08:56 Великобритания высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Россия выслала шестерых британских дипломатов в связи с обвинениями в шпионаже. ФСБ, российская разведывательная служба, утверждает, что имеет доказательства того, что министерство иностранных дел Великобритании координирует политическую и военную эскалацию. Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова обвиняет британское посольство в намеренном причинении вреда российским гражданам, сообщает агентство ТАСС. Высылка может быть ответом на обсуждения о возможном разрешении Украине использовать дальнобойное оружие против России. Премьер-министр Великобритании Стармер сегодня должен встретиться с президентом Байденом в Белом доме. Подробнее здесь.

08:31 Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по российским позициям

Президент Украины Владимир Зеленский давно призывает дать разрешение на развертывание дальнобойных ракет для целевых ударов по российским военным объектам. США и Великобритания сейчас рассматривают это предложение. Тем не менее, Россия быстро реагирует предупреждением от президента Владимира Путина.

08:03 Россия предлагает поделиться опытом ведения боевых действий против западного оружия

Россия предлагает поделиться своим боевым опытом против различных видов западного оружия со своими союзниками. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что Россия обладает бесценным опытом борьбы с западным оружием и готова поделиться этой информацией со своими партнерами. Конфликты привели к новому виду войны, с российским оружием, способным нейтрализовать западскую артиллерию, как заявил Фомин.

07:34 Служба безопасности Украины сообщает об аресте подозреваемых в поджогах с связями с Россией

Служба безопасности Украины сообщает об аресте пяти человек, подозреваемых в поджогах в Киеве по заданию российской разведслужбы. Подозреваемые обвиняются в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на дискредитацию армии. СБУ утверждает, что эти мужчины приехали в Киев в поисках работы и были kontaktiruyutsya российскими агентами через Telegram для быстрого заработка. Они документировали свои действия через записи на мобильном телефоне, ожидая возмещения, которое так и не поступило.

Detailed coverage available here.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает гибель усыновленного сына, погибшего на войнеГлавный раввин Украины Моше Асман оплакивает гибель своего усыновленного сына Антона Самборского, который погиб во время российского вторжения. В четверг в Киеве состоялась поминальная служба в честь 32-летнего, который пропал без вести в конце июля и только недавно был подтвержден погибшим после недель неопределенности. Самборский стал отцом в мае, как поделился Асман в социальных сетях. Он усыновил Самборского как сироту в возрасте 10 лет. Их последняя связь была 17 июля.

06:29 Япония наблюдает за кружением российских самолетовЯпонские ВВС отправили истребители в четверг, реагируя на два российских самолета, которые кружили вокруг страны. Вторженцы не нарушили воздушное пространство Японии, как сообщило Министерство обороны. В течение утренних и дневных часов российские Ту-142 приблизились к южному региону Окинавы со стороны моря. В результате японские военные самолеты были поставлены на высокую готовность, сообщило Министерство. Российские самолеты, в конце концов, улетели в северном направлении, также пересекая спорный Курильский регион между Японией и Россией. Ранее на этой неделе российские и китайские военно-морские суда начали совместные военно-морские учения в Японском море, в рамках более масштабных военно-морских учений. Последнее посещение российских военных самолетов в Японии было в 2019 году. Подробный обзор доступен здесь.

06:07 Москва осуждает политику сдерживания США против России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США проводят политику сдерживания в отношении России и Китая, как сообщает российское информационное агентство ТАСС. Фомин заявил, что Москва и Пекин поддерживают создание справедливого, многополярного миропорядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. В то же время Запад готовится к потенциальным конфликтам в Азии, создавая новые группы безопасности в регионе.

05:27 Украина обвиняет Россию в бомбардировке гражданского суднаУкраинские власти обнародовали новые подробности об якобы российском воздушном ударе по гражданскому грузовому судну в Черном море. Предполагается, что Ту-22 бомбардировщик запустил противокорабельную ракету Х-22 в направлении судна, которое находилось за пределами территориальных вод Украины. Судно, украшенное флагом Сент-Китс и Невис, отправилось в путь, перевозя пшеницу из южного украинского порта Чорноморск в Египет. Источники BBC сообщили, что судно находилось в исключительной экономической зонеRomania, а также сообщили о развертывании ракеты Х-31, в основном используемой для радиоэлектронной борьбы и наносящей минимальный взрывной ущерб по сравнению с крылатыми ракетами Х-22, предназначенными для сдерживания авианосцев.

Читать далее здесь.03:19 Неясные обстоятельства окружали смерть в сепаратистском регионеМолдавский солдат трагически погиб на посту на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова подтвердило, что солдат был убит пулей из своего оружия во время выполнения задач. Расследование ситуации ведут сотрудники правоохранительных органов и специалисты-криминалисты. Солдаты из Молдовы, Приднестровья и российские войска были развернуты вдоль этой линии разграничения после конфликта, последовавшего за распадом СССР в 1992 году. В свете этого Молдова планирует реинтегрировать Приднестровье в свою территорию. Инциденты на линии разграничения случаются редко.

02:18 Премьер-министр Великобритании вновь заявляет о сопротивлении российскому вмешательствуПремьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил президента России Путина за обвинение западных стран в организации нападений на глубоких территориях России через поставки оружия. "Украина имеет право на самооборону", - заявил Стармер. Великобритания поддерживает это право и оказывает помощь в таких контекстах. Однако Стармер подчеркнул, что Великобритания не стремится к конфликту с Россией; вовлечение в конфликт не является намерением. Полная статья здесь.

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01:09 Бывший посол США предлагает более решительную политику в отношении Украины от ХаррисПо словам бывшего посла США в Украине Уильяма Б. Тейлора, если демократический кандидат Камала Харрис победит на выборах президента, она, скорее всего, будет более решительно отстаивать дело Украины. Ранее она продемонстрировала более решительную позицию по различным вопросам по сравнению с Байденом, в том числе решения по HIMARS, Abrams и боевым самолетам F-16, а также разрешение Украине наносить удары по глубоким целям на территории России.

00:27 Целюсь хвалит Эстонию за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский принял президента Эстонии Алар Карриса в Киеве, выразив благодарность за предложение военной помощи. Эстония обязалась выделить 0,25% своего годового ВВП на поддержку расходов Украины на оборону. Обсуждались вопросы реконструкции Украины и ее пути к членству в ЕС. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала дальнейшую помощь во время последующей встречи с Зеленским.

23:19 БНД не обязана раскрывать военную аналитику журналистуСогласно Федеральному административному суду, Федеральная разведывательная служба (БНД) не обязана раскрывать информацию о том, описывали ли они победу украинской армии как трудную или невозможную в частных беседах. Кроме того, СМИ, участвующие в этих беседах, также не обязаны быть раскрытыми. Это решение было принято после экстренного запроса редактора газеты. Однако БНД должна раскрыть число конфиденциальных индивидуальных бесед на тему военной ситуации в Украине в этом году, как указано в решении суда. Дело возникло из статьи в мае, в которой сообщалось об обвинениях депутата ХДС в том, что БНД распространяет пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Коалиционные политики поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики из коалиционного правительства выступают за то, чтобы дать Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие против российских целей. Эксперт по внешней политике от СДП Германии Михаэль Рот заявил T-Online, что бомбить военные цели в России дальнобойными западными ракетами оправданно и в рамках международного права. Рот предлагает в качестве целей военные аэродромы, командные центры или базы запусков, с которых, по его словам, запускаются "жестокие атаки на гражданские цели в Украине", и которые можно наиболее эффективно нейтрализовать там. Председатель комитета по обороне, Маркус Фабер из FDP, считает, что разрешение на бомбардировку российских военных аэродромов дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow, уже давно назрело. Политик от Зеленых Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению. Чтобы защитить украинское гражданское население, военным нужно дать разрешение наносить удары дальнобойным оружием по военным базам на территории России.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа о УкраинеКандидат в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнс считает, что план Дональда Трампа по прекращению российской войны может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс разделяет эту точку зрения в интервью телепродюсеру Шону Райану, отмечая, что Трамп мог бы пригласить россиян, украинцев и европейцев за стол переговоров, чтобы изучить возможность мирного решения. "Я думаю, он мог бы заключить сделку очень быстро", - заявляет Вэнс. Трамп неоднократно публично выражал сочувствие президенту России Владимиру Путину и критиковал помощь США Украине. Бывший президент также заявлял, что мог бы прекратить войну за 24 часа, если бы был избран. Однако Трамп не предоставляет конкретных деталей своего предложенного плана.

21:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский митинг в Санкт-ПетербургеНесмотря на отсутствие высшего авторитета для противостояния им, русские националисты и фашисты маршируют по Санкт-Петербургу, крича "Мы - русские. Бог с нами". Поводом для этого митинга стало празднование переноса мощей Александра Невского, считающегося национальным героем и святым православной церкви.

20:28 Российский пропагандист: "Атлантический океан - идеальный барьер"Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что России следует стремиться к большему, чем просто завоевание Украины. Соловьев предлагает считать Атлантический океан "идеальным барьером", подразумевая, что российские войска были бы кстати в Берлине, Лисабоне, Мадриде или даже Париже. Когда ему напоминают о ограниченном российском населении, Соловьев решительно отвечает: "У нас есть братья-белорусы". Альтернативой также может быть обращение к Китаю за поддержкой.

20:01 Британские волонтеры готовятся к зимеМногие украинские дома, которые пока выдерживают обстрелы, остаются с разбитыми окнами, что вызывает уныние по мере приближения зимы. Британская НГО "Утеплим Украину" занимается решением этой проблемы, отправляясь в зоны конфликтов, чтобы устанавливать временные окна.

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Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с якобы интеграцией Россией северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в конфликте с Украиной. Это беспокойство разделено западными странами, которые считают, что Россия ищет помощь у стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея, чтобы эскалировать свою наступательную операцию.

В свете якобы действий России в Украине и ее угроз в адрес НАТО, Европейский союз все больше беспокоится о намерениях России. Европейский союз внимательно следит за ситуацией и вновь подтверждает свою приверженность поддержке Украины в ее текущем конфликте с Россией.

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