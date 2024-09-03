Несмотря на международный ордер на арест, Путин посещает мероприятие в Монголии.

Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002 году. Основные положения соглашения обязывают государства задерживать лиц, против которых Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест. Российское правительство заявило, что Путин "не волнуется" из-за перспективы ареста в Монголии.

Римский статут, подписанный Монголией в 2000 году и ратифицированный в 2002 году, предусматривает, что "следующее должно быть добавлено": государства должны способствовать аресту лиц с ордерами на арест МУС. Несмотря на заявление российского правительства, безразличие Путина к аресту в Монголии может быть подвергнуто сомнению в свете этих новых положений.

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