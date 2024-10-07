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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Несмотря на известные личности, домашняя власть остается у материнской фигуры.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Женщины, в том числе Бейонсе, Билли Айлиш, Селинبياберг, и Трэвис Келси, Async втянуты в беседу,...
Женщины, в том числе Бейонсе, Билли Айлиш, Селинبياберг, и Трэвис Келси, Async втянуты в беседу, используя свой набор для шитья.

Несмотря на известные личности, домашняя власть остается у материнской фигуры.

Четыре Дамы - Общее Дело. Тине Ноулз, Донне Келси, Мэгги Бейрд и Мэнди Тейфи - мамы известных людей: Бейонсе, Трэвиса Келси, Билли Айлиш и Селены Гомес. В коллективном интервью эти знаменитые мамы делятся своими историями воспитания.

Их дети заполняют огромные концертные залы, имеют миллионы поклонников и накапливают состояния, но дома мама все еще главный начальник. Для номера "Женщины года" американского журнала "Гламур" мамы Бейонсе, звезды NFL и спутника Тейлор Свифт Трэвиса Келси, Билли Айлиш и Селены Гомес объединились для совместного интервью. Журнал выбрал их для обложки как "Женщины года" за их коллективное достижение "воспитания некоторых из самых известных людей в мире".

Не всегда легко!

Донна Келси делится своими трудностями, признаваясь: "Быть мамой, возможно, самое сложное, что я когда-либо делала в своей жизни. Легче пойти на работу, но заботиться о детях, которые полностью зависят от тебя, пытаясь сделать все лучшее с ограниченными ресурсами, может быть деморализующим". Она никогда не думала, что ее сыновья Трэвис и Джейсон Келси станут звездами NFL, несмотря на их спортивные способности. "Ты никогда не знаешь, пока не получаешь письма из университета, и тогда приходит осознание, "Может быть, у них есть что-то особенное"".

Никакой привилегии!

У Тины Ноулз тоже есть воспоминание. Она и ее муж записали свою дочь на танцы, потому что она была такой застенчивой, вспоминает она: "И она вышла на сцену и захватила ее. Мы посмотрели друг на друга в изумлении, думая, "Кто это девочка?" Уверенность была там, и я видела, что-то изменилось на сцене, чего я никогда не видела раньше".

Слава Бейонсе и постоянное обожание не нравятся ее матери. Часто Тина Ноулз напоминает своей дочери, что она способна справиться со своими собственными делами. Она учит ее: "Смотри в глаза, скажи "привет", не будь высокомерной!" Она считает, что это важно, "потому что люди постоянно делают все для них, и иногда они становятся слишком самовлюбленными".

"Она может держать свой собственный зонт"

Мама Билли Айлиш видит это тоже. Она говорит о своей дочери: "Она выступает перед 10 000 человек, но это всего лишь полтора часа. Остальное время она дома с братом, который беспокоит ее за ужином. Это твой семейный круг, который держит тебя на земле".

Мама Селены Гомес полностью согласна и вспоминает ситуацию, когда ее дочь, в начале своей актерской карьеры, вышла из своего трейлера в тот момент, когда начался дождь, и ей сразу предложили зонт. "Я сказала ей, "Она может держать свой собственный зонт". Ей нужно научиться заправлять свой собственный автомобиль. Она должна стать человеком в первую очередь".

Теперь, четыре мамы тоже получили свою долю славы и часто узнаются. Даже солнцезащитные очки не спасают, жалуется Донна Келси. Но она, кажется, наслаждается этим. Особенно, когда часто слышит о восхищении своими сыновьями. "И кто бы не захотел услышать это?" Нечто, с чем, скорее всего, могут согласиться и другие знаменитые мамы.

Несмотря на славу и успех своих детей, Тина Ноулз продолжает подчеркивать важность скромности, советуя Бейонсе: "Смотри в глаза, скажи "привет", не будь высокомерной!" Аналогично, Мэгги Бейрд, мама Билли Айлиш, делится тем, что слава ее дочери длится только короткое время, и это их семья держит ее на земле.

Мэнди Тейфи, мама Селены Гомес, также укрепляет эти ценности, напоминая своей дочери: "Она может держать свой собственный зонт". Общий вердикт мам подчеркивает их приверженность воспитанию сбалансированных и укорененных людей, даже когда их дети переживают звездный час.

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