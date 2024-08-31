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Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
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- Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Разочарование в выступлении Валентина Бауса и Томаса Шмидбергера в двойном столбном теннисе было очевидным, они завоевали серебро, но упустили золото

Валентин Баус и Томас Шмидбергер, возможно, ушли с серебряной медалью в двойном столбном теннисе, но они не могли избавиться от разочарования. Они уступили китайскому дуэту Пэнь Фаньфэн и Цао Ниннин, проиграв 0:3 в Париже. "Меня беспокоит, что мы не смогли выступить на полную силу", - поделился своими переживаниями Баус, страдающий остеопорозом и передвигающийся в инвалидной коляске.

Немецкий дуэт показал некоторые перспективы в первом сете, но китайская команда продемонстрировала свое превосходство во всех последующих. "Успех в завоевании золота зависит от многих факторов", - объяснил Баус. "После потери двух первых сетов мы пытались собраться и играть более агрессивно. Но мы стали слишком сосредоточены на своей игре", - добавил Шмидбергер, парализованный от пояса вниз.

Поддержка зрителей из Германии не смогла переломить ход матча в пользу Бауса и Шмидбергера. Они покинули соревнование под аплодисменты и с благодарностью за этот опыт. "Выступать перед такой восторженной публикой - это действительно особенное чувство. Атмосфера была потрясающей", - вспоминал Баус.

Баус и Шмидбергер отпразднуют свои серебряные медали, прежде чем сосредоточиться на индивидуальных соревнованиях. За последние три года Баус завоевал пять золотых медалей на Паралимпийских играх в Токио, а Шмидбергер завоевал серебро в классе три. "Теперь мы сосредоточимся на индивидуальных соревнованиях. Турнир еще не окончен", - сказал Шмидбергер.

Велоспорт приносит радость Хаусбергеру

Прямо перед этим Майке Хаусбергер завоевала бронзовую медаль в женском велоспорте на дистанции 500 метров на велодроме. Это была ее первая паралимпийская медаль на третьем участии, а также третья для немецкой делегации в Париже. Золото досталось Австралии, а серебро - Китаю.

"Я очень счастлива и горда, что наконец-то завоевала медаль", - выразила свои чувства Хаусбергер. "Я неоднократно проанализировала свою игру, отдала все силы и этого оказалось достаточно".

Хаусбергер, которая ранее участвовала в легкой атлетике на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов, квалифицировалась в финал как третья лучшая спортсменка. Она была близка к тому, чтобы завоевать медаль в гонке преследования на 3000 метров, но не хватило совсем немного.

Неожиданный успех в плавании

Мира Жанна Маак завоевала бронзу в женских 100 метрах на спине за 1:18.36 минуты. "Я не могу поверить в это", - воскликнула 20-летняя спортсменка из Берлина. "Я достигла своей цели, к которой готовилась три года".

К сожалению, немецкая команда по бочче была выбита из турнира. Tanto Boris Nicolai и Anita Raguwaran не смогли выйти в четвертьфинал, выиграв один и проиграв два матча в групповом этапе. "Мы проанализируем свою игру и увидим, где мы можем улучшить", - сказал тренер Тобиас Вебер.

Несмотря на все усилия, тактика Бауса и Шмидбергера в двойном столбном теннисе нуждалась в усовершенствовании, что привело к нестабильным результатам. Однако они согласились, что сила и тактика их соперников, особенно в финальных сетах, сыграли решающую роль в их поражении.

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