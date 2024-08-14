- Несколько зданий пострадали в результате взрыва банкомата

Неизвестные лица взорвали банкомат в Кеhle (район Ortenau), повредив при этом окружающие здания. Взрыв причинил значительный ущерб имуществу, как сообщает полиция. Расследование показало, что в этом инциденте, по крайней мере, участвовали двое преступников. Рядом расположенный социальный объект и здание напротив также пострадали от взрыва.

Преступники затем скрылись и не были найдены, как сообщает полиция. Точная сумма украденных денег и ущерб не были сразу установлены. Расследование продолжается.

Полиция просит предоставить информацию о лицах, причастных к инциденту, так как их действия, а не личности, известны как 'Другие'. Повреждение рядом расположенного социального объекта и здания напротив может повлиять на их услуги, что может привести к временным неудобствам для 'Других' жителей или пользователей.

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