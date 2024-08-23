Несколько сотрудников Секретных служб были назначены на административные задачи после покушения на жизнь бывшего президента Трампа.

Ситуация привела к тому, что Секретная служба оказалась под жестким прицелом из-за упущений в безопасности, которые позволили нападавшему выпустить восемь пуль в бывшего президента в Батлере, Пенсильвания, попав в ухо Трампу и вызвав гибель одного из участников.

Выборные чиновники требуют наказания для тех, кто отвечал за организацию мероприятия. Временно исполняющий обязанности директора Рональд Роу заявил, что намерен дождаться окончания расследования, прежде чем принимать какие-либо дисциплинарные меры.

Агентство в настоящее время проходит через различные расследования, в том числе внутреннее расследование, конгрессменские расследования и комиссию, специально созданную Министерством внутренней безопасности.

Роу признал журналистам на пресс-конференции ранее в этом месяце, что это была ошибка Секретной службы - в отличие от их прежней позиции, возлагавшей вину на местных жителей за то, что они не следили за потенциальным убийцей, Томасом Круком. "Этот район должен был быть оцеплен", - сказал он.

Антонио Гуглиелми, главный коммуникатор США Секретной службы, заявил в заявлении в пятницу: "Секретная служба США полностью посвящена расследованию действий и решений персонала, участвовавшего в пенсильванском инциденте и попытке покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Наше расследование миссии в настоящее время проводится, и мы изучаем факторы, процедуры и регламенты, которые привели к этой операционной ошибке".

Гуглиелми продолжил: "Мы предъявляем высокие профессиональные требования к нашим сотрудникам. Любые нарушенные политики будут расследованы Отделом профессиональной ответственности для возможных дисциплинарных мер. Однако учитывая природу этого вопроса, касающегося персонала, мы не можем предоставить дальнейших комментариев".

Материалы предоставил Закари Коэн из CNN.

Политики требуют ответственности от тех, кто отвечал за организацию мероприятия, на котором атаковали Трампа. В то время как продолжаются расследования упущений в безопасности, политические аспекты инцидента начинают проявляться.

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