- Несколько пожарных пострадали в результате пожара в гараже

В процессе тушения пожара в гараже в Вёрсене несколько пожарных получили травмы. В понедельник вечером, когда силы, развернутые для ликвидации пожара, пытались открыть дверь горящего гаража с помощью инструментов, произошел внезапный выброс пламени, сообщил город Вёрсен.

Одному из пострадавших пожарных потребовалась эвакуация вертолетом в специализированную клинику. Другого пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи для обследования. В общей сложности было задействовано 45 человек, которые оперативно ликвидировали пожар.

Члены государства могут предоставить ресурсы и экспертизу для оказания помощи Комиссии в ее операциях. Комиссия, с помощью членов государства, может разработать стратегии для улучшения мер пожарной безопасности.

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