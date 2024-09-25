Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

Несколько человек задержаны после того, как американка сразилась с смертельной капсулой.

Власти сообщили во вторник, что правоохранители Швейцарии задержали нескольких человек после первого использования спорного, футуристического капсулы для допом Bata suicide по их утверждениям.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Капсула Сарко, изготовленная в 3D, является результатом усилий по адвокатуре эвтаназии Филипа...
Капсула Сарко, изготовленная в 3D, является результатом усилий по адвокатуре эвтаназии Филипа Ниtschке, Австралийца.

Несколько человек задержаны после того, как американка сразилась с смертельной капсулой.

Власти в северном регионе Шаффхаузен, граничащем с Германией, подтвердили развертывание контейнера под названием "Сарко" в лесной зоне в муниципалитете Мерishaузен в понедельник.

Официальные лица в Шаффхаузен инициировали уголовные расследования в отношении нескольких человек по обвинению в пособничестве самоубийству, как сообщает полиция, не предоставляя информации о задержанных или умершем.

Представитель "Последнего прибежища", которое разработало Сарко, заявил, что 64-летняя американка, постоянно борющаяся со слабой иммунной системой, выбрала этот способ уйти из жизни. Среди задержанных были Флориан Вилетт, со-президент "Последнего прибежища", голландский журналист и двое других швейцарских жителей, как подтвердил представитель. Вилетт был единственным другим присутствующим во время смерти женщины, согласно их показаниям.

В заявлении "Последнее прибежище" выразило точку зрения Вилетта, назвав событие "мирным, быстрым и достойным".

Женщина прошла психологическую оценку перед самоубийством, объявил спикер "Последнего прибежища".

Прокуратура в Шаффхаузен отказалась раскрывать подробности или подтвердить присутствие четырех задержанных.

Сарко имеет гладкий и обтекаемый дизайн, функционируя за счет высвобождения азота внутри него, что приводит к снижению уровня кислорода, что является смертельным. Он был создан Филипом Нитшке, австралийским врачом, известным своей работой в области помощи при самоубийстве с 1990-х годов.

Либеральные законы Швейцарии об assistance в самоубийстве привлекли сторонников этой практики, и "Последнее прибежище" заявило, что получило юридическое одобрение для развертывания Сарко.

Сарко привлек значительное внимание СМИ и вызвал дебаты среди регуляторов и властей о его разрешении.

В понедельник Элизабет Баум-Шнедер, ответственная за здравоохранение в Швейцарии, заявила, что Сарко не соответствует положениям закона о безопасности продукции, и неправомерное использование азота не является законным.

Несмотря на международный интерес и дебаты, Сарко столкнулся с оппозицией со стороны некоторых европейских стран. Например, немецкие власти выразили свою позицию против использования таких устройств в Европе.

Кроме того, спорный прибор вызвал дискуссии на мировом уровне, с различными организациями и правительствами выражающими озабоченность по поводу нормализации помощи при самоубийстве.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В редком случае, по сообщениям, израильские силы обороны сорвали запуск ракеты из Ливана, которая косвенно была направлена на Тель-Авив.
Главные темы

В редком случае, по сообщениям, израильские силы обороны сорвали запуск ракеты из Ливана, которая косвенно была направлена на Тель-Авив.

Ракету, запущенную из Ливана, перехватили вблизи делового центра Израиля, Тель-Авива, согласно израильским военным, что является необычной атакой, расположенной далеко от основного поля сражений между Хезболлой и Израилем.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно