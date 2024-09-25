Несколько человек задержаны после того, как американка сразилась с смертельной капсулой.

Власти в северном регионе Шаффхаузен, граничащем с Германией, подтвердили развертывание контейнера под названием "Сарко" в лесной зоне в муниципалитете Мерishaузен в понедельник.

Официальные лица в Шаффхаузен инициировали уголовные расследования в отношении нескольких человек по обвинению в пособничестве самоубийству, как сообщает полиция, не предоставляя информации о задержанных или умершем.

Представитель "Последнего прибежища", которое разработало Сарко, заявил, что 64-летняя американка, постоянно борющаяся со слабой иммунной системой, выбрала этот способ уйти из жизни. Среди задержанных были Флориан Вилетт, со-президент "Последнего прибежища", голландский журналист и двое других швейцарских жителей, как подтвердил представитель. Вилетт был единственным другим присутствующим во время смерти женщины, согласно их показаниям.

В заявлении "Последнее прибежище" выразило точку зрения Вилетта, назвав событие "мирным, быстрым и достойным".

Женщина прошла психологическую оценку перед самоубийством, объявил спикер "Последнего прибежища".

Прокуратура в Шаффхаузен отказалась раскрывать подробности или подтвердить присутствие четырех задержанных.

Сарко имеет гладкий и обтекаемый дизайн, функционируя за счет высвобождения азота внутри него, что приводит к снижению уровня кислорода, что является смертельным. Он был создан Филипом Нитшке, австралийским врачом, известным своей работой в области помощи при самоубийстве с 1990-х годов.

Либеральные законы Швейцарии об assistance в самоубийстве привлекли сторонников этой практики, и "Последнее прибежище" заявило, что получило юридическое одобрение для развертывания Сарко.

Сарко привлек значительное внимание СМИ и вызвал дебаты среди регуляторов и властей о его разрешении.

В понедельник Элизабет Баум-Шнедер, ответственная за здравоохранение в Швейцарии, заявила, что Сарко не соответствует положениям закона о безопасности продукции, и неправомерное использование азота не является законным.

Несмотря на международный интерес и дебаты, Сарко столкнулся с оппозицией со стороны некоторых европейских стран. Например, немецкие власти выразили свою позицию против использования таких устройств в Европе.

Кроме того, спорный прибор вызвал дискуссии на мировом уровне, с различными организациями и правительствами выражающими озабоченность по поводу нормализации помощи при самоубийстве.

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