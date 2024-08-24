- Несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате столкновения автомобиля.

В районе Унтеральгёй произошло трагическое происшествие, в котором пострадали четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, 10 и 11 лет. По данным полиции, детей доставили в больницу на скорой помощи. 44-летний дядя, который был за рулем, и 29-летняя тетя были доставлены в больницу на вертолете.

По словам представителя полиции, транспортное средство вышло из-под контроля и съехало с узкой лесной дороги вблизи Ворингена, врезавшись в дерево. В настоящее время проводится расследование обстоятельств этого трагического происшествия.

Трагическое происшествие в Унтеральгёе было связано с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого транспортное средство вышло из-под контроля и съехало с дороги. В результате этого несчастного случая все пострадавшие были госпитализированы.

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