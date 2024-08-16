- Несколько человек получили ранения, а еще один человек попал в ловушку несчастного случая.

На дороге 265 в районе между Хаймборн и Мёрсбах (район Вестервальд) произошло происшествие, в результате которого пострадало много людей. 22-летний водитель застрял в своей машине и получил серьезные травмы, как сообщили в полиции. Для его спасения понадобилась помощь пожарной службы.

По данным полиции, 22-летний водитель допустил ошибку и выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с автомобилем 28-летнего водителя. Сила удара заставила машину молодого водителя вращаться, в итоге она остановилась на дороге. Общий ущерб оценивается примерно в 20 000 евро.

22-летний водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу вертолетом. 28-летний водитель и два пассажира в другой машине, по сообщениям, получили лишь легкие травмы. Дорога L265 была временно закрыта в течение примерно 2 часов, сообщил представитель полиции.

Ошибки вождения 22-летнего водителя привели к лобовому столкновению, которое нанесло значительный ущерб обоим автомобилям. Это происшествие подчеркивает важность внимательного и ответственного вождения, чтобы избежать подобных ошибок.

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