Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСтроительные работы

Несчастные случаи и травмы, сообщаемые в результате аварии на мосту А1 в Леверкузене.

Также во время строительного процесса происходят сбои в конструктивных элементах.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Старая постройка в Леверкузене служит фоном для появившегося моста Леверкузенской трассы.
Старая постройка в Леверкузене служит фоном для появившегося моста Леверкузенской трассы.

Несчастные случаи и травмы, сообщаемые в результате аварии на мосту А1 в Леверкузене.

Во время строительства моста через Рейн A1 в Леверкузене произошел несчастный случай. Обрушение некоторых частей привело к гибели одного человека и травмированию шести других, некоторые из которых получили серьезные травмы.

Спасательные службы оперативно прибыли на место, их присутствие было значительным. Как сообщает WDR, также был задействован вертолет скорой помощи. К счастью, движение на только что построенном мосту через Рейн A1 в Леверкузене не было существенно нарушено.

Оставайтесь в курсе дальнейших событий.

Несмотря на задержку в строительных работах, продолжаются усилия по завершению моста через Рейн A1 в Леверкузене. В настоящее время приоритетными являются дальнейшее обследование и необходимый ремонт пострадавших частей моста.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Корпус в questãoe, не только сын известного киноактёра, также является значимым воспитателем в...
Панорама

Убийство в утопии отдыха - трагедия для наследника кинозвезды

После убийства немецкого бизнесмена в Таиланде прошлым летом еще одно отвратительное деяние вызвало общее возмущение. К счастью, это дело уже решено: Значимый человек признан виновным.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Члены семьи продолжают искать ясность.
Панорама

"Открытие сокровенного: исследователи выясняют местонахождение MH370"

Загадочное исчезновение самолета Malaysia Airlines Flight 370 все еще остается неразгаданной загадкой по прошествии более десяти лет, при этом австралийский следователь утверждает, что обнаружил его обломки, находящиеся в бездонной пропасти Depth stretching 6,000 meters.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Смертельное столкновение на мосту Рейн приводит к гибели одного человека и оставляет шестерых раненых.
Панорама

Смертельное столкновение на мосту Рейн приводит к гибели одного человека и оставляет шестерых раненых.

Произошла трагедия на мосту Leverkusen A1 через Рейн, в результате чего погиб один человек. Шесть человек получили ранения, предположительно в результате падения}}}} обломков.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные нападения на 36-летнюю женщину на общественной дороге, нанесенные ножевыми ранениями.
Панорама

Индивидуальные нападения на 36-летнюю женщину на общественной дороге, нанесенные ножевыми ранениями.

Индивидуальные нападения на 36-летнюю женщину на общественной дороге, нанесенные ножевыми ранениями. В центре Берлина 50-летний мужчина взял ситуацию в свои руки на городской тротуаре. Его целью была 36-летняя мать троих детей, что привело к серьезному конфликту. К сожалению, она скончалась от полученных травм в больнице в ту же ночь. Авторитеты

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Изображается фрагмент, изучаемый инфракрасной камерой телескопа Джеймса Уэбба. На этом фрагменте...
Главные темы

Кажется, что огромные галактики - это визуальное заблуждение.

Кажется, что огромные галактики - это визуальное заблуждение. Телескоп Джеймса Уэбба открыл изобилие галактик в ранней Вселенной, превзойдя ожидания экспертов, что вызвало волнение в стандартной космологической модели в прошлом году. Однако, как оказалось, это было всего лишь оптическим обманом. Основной целью телескопа Джеймса Уэбба является поиск и изучение первых галактик,

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно