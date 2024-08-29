Несчастные случаи и травмы, сообщаемые в результате аварии на мосту А1 в Леверкузене.

Во время строительства моста через Рейн A1 в Леверкузене произошел несчастный случай. Обрушение некоторых частей привело к гибели одного человека и травмированию шести других, некоторые из которых получили серьезные травмы.

Спасательные службы оперативно прибыли на место, их присутствие было значительным. Как сообщает WDR, также был задействован вертолет скорой помощи. К счастью, движение на только что построенном мосту через Рейн A1 в Леверкузене не было существенно нарушено.

Оставайтесь в курсе дальнейших событий.

Несмотря на задержку в строительных работах, продолжаются усилия по завершению моста через Рейн A1 в Леверкузене. В настоящее время приоритетными являются дальнейшее обследование и необходимый ремонт пострадавших частей моста.

Читайте также: