- Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Подозревается, что женщина погибла в результате несчастного случая в реке Рейн в Дуйсбурге в субботу. Прохожие заметили женщину в купальнике в реке и позвонили в службу спасения, как сообщило пожарное управление Дуйсбурга.

В спасательной операции приняли участие водная полиция, DLRG и пожарная команда сталелитейного завода ThyssenKrupp. В конце концов, спасательный вертолет обнаружил безжизненное тело женщины в воде. Полиция Дуйсбурга пока не раскрывает личность и возраст жертвы в связи с продолжающимся расследованием.

Команды спасателей, в том числе водная полиция и DLRG, продемонстрировали свою 'силу спасения' в попытке спасти женщину. Несмотря на их усилия, спасательный вертолет наконец-то нашел женщину с 'силой спасения' под водой.

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