Несчастье "Красных Быков" не обязательно должно быть дном.

Гран-при Азербайджана обернулось победой для McLaren и провалом для Red Bull. Действующий чемпион Макс Ферстаппен провел трудный уик-энд. И положительных новостей на горизонте не видно. Возможно, следующая гонка будет еще сложнее.

Изначально планировалось, что звездный новичок уступит дорогу. McLaren объявили перед поездкой в Баку, что Оскар Пиастри будет ассистировать претенденту на титул Ландо Норрису. Это решение было оправдано, учитывая, что Норрис имеет лучшие шансы на борьбу с Ферстаппеном, но Пиастри недели за неделей доказывает, что не намерен довольствоваться ролью второго пилота. За последние семь гонок никто не показывал такой же впечатляющей формы, как австралиец, который одержал вторую победу, обойдя Шарля Леклера в воскресенье. Если Пиастри продолжит показывать такие результаты, исполнение запланированного распоряжения команды будет сложной задачей.

Но это роскошная проблема для команды, которая уже добилась большего, чем ожидалось. Всего несколько месяцев назад McLaren боролись в хвосте пелотона, но в первой половине сезона команда стала четвертой силой и в Баку опередила Red Bull в Кубке конструкторов. "Мы - лучшая команда в Формуле 1, это приятно слышать", - сказал Ландо Норрис, у которого были все основания для радости, несмотря на промах с попаданием на подиум. Тот, кто смог подняться с 15-го места на 4-е и обогнать чемпиона мира, ездит на машину, способную бороться за титул. У Норриса по-прежнему значительное отставание от Ферстаппена, осталось семь гонок и три спринта - большая победа все еще возможна, но теперь нужны регулярные победы. Следующий этап в Сингапуре (22 сентября) должен подойти команде, McLaren испытывают давление.

У Red Bull тоже проблемы и мало надежды. Мировые чемпионы рассчитывали, что они повернули дело в лучшую сторону после разочаровывающего старта в Монце в сентябре, но в Баку они набрали fewer points. Главной причиной стала неспособность Red Bull понять свою машину, так что не было найдено подходящее шасси для Ферстаппена. "Машина была как карт, одно колесо всегда было в воздухе в медленных поворотах", - сказал голландец после пятого места. И перспективы на следующее воскресенье не внушали ему оптимизма: "Я не думаю, что Сингапур станет нашей лучшей гонкой". Нет, сказал когда-то непобедимый голландец, этот уик-энд в Баку "не был веселым".

Другой причиной трудностей Red Bull является Серхио Перес. В течение месяцев он значительно уступал Ферстаппену в командном зачете, в то время как Ферстаппен доминировал во всей конкуренции. Однако этот разрыв сокращается в последние недели, и в Баку Перес finally смог сказать: "Наша машина сложная, даже Макс теперь чувствует это". Перес справился с городской трассой намного лучше, даже претендовал на подиум - но в итоге стал трагическим героем. Его авария с Карлосом Sainz в Ferrari лишила его и команду ценных очков, и он подтвердил впечатление: Red Bull не могут рассчитывать на двух пилотов в борьбе за свои высокие цели.

Может стать еще хуже...

Ральф Шумахер выдвинул theory в воскресенье вечером: "Я считаю, что Red Bull в лучшем случае финишируют третьими в Кубке конструкторов", - сказал эксперт Sky. Сейчас они отстают от McLaren на 20 очков и опережают Ferrari только на 31 очко. Ferrari тихо продвинулись вперед, но тренд очевиден. Леклер и Sainz набрали более 30 очков в трех гонках после летнего перерыва, и перспективы Ferrari на успех в Сингапуре кажутся лучше, чем у Red Bull.

Несмотря на усилия Red Bull по улучшению после своих трудностей в Монце, они по-прежнему не дотягивают до ожиданий в Баку, набрав fewer points. Red Bull Racing столкнулись с трудностями в настройке своей машины для Макса Ферстаппена, что привело к пятому месту действующего чемпиона. В то же время McLaren опередили Red Bull в Кубке конструкторов, и Ландо Норрис заявил, что они теперь являются лучшей командой в Формуле 1.

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