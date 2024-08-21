Несанкционированные криптовалютные банкоматы, в общей сложности 13 единиц, были изъяты.

В ходе рейда в южной Германии финансовый надзорный орган Бафин конфисковал 13 подпольных терминалов для торговли криптовалютой. По данным финансового надзора из Бонна, было изъято около €250,000 наличными. Авторитет предупреждает, что эти устройства представляют собой потенциальную угрозу отмывания денег.

В операции, проведенной 60 агентами Бафина, полиции и центрального банка, приняли участие. В Германии необходимо получить лицензию, чтобы предоставлять банковские услуги, чего не сделали операторы этих терминалов.

В ходе операции были посещены 35 заведений, местоположение которых было обнаружено в Интернете. Операция включала в себя места в Штутгарте и Мюнхене, но Бафин предпочел не называть другие города.

Кроме того, некоторые машины были заменены до рейдов. Кажется, подозреваемые используют киоски и другие предприятия для временного использования, а затем перемещают устройства, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Эти машины предоставляли tanto криптовалютные депозиты, выдавая пользователям код в обмен, как и криптовалютные снятия наличными.

Теперь операторы этих машин могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет, но их необходимо идентифицировать перед отбытием наказания.

Целью совместной операции также было ликвидировать незаконную сеть торговли криптовалютой, в которую входило несколько рейдов, известных как 'рейды'. Конфискованные терминалы, как считается, были частью этой подпольной 'рейдовой' операции, представляя риск способствования деятельности по отмыванию денег.

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